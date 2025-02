Bones notícies de Caixabank als pensionistes al febrer

Amb la reestructuració bancària, cada cop són menys les entitats bancàries a Espanya. Quan pensem en grans bancs, ens vénen al cap tres o quatre gegants. Caixabank, BBVA, Banco Santander... Si finalment BBVA acaba culminant l'OPA a Banco Sabadell, aquesta competència es veurà reduïda encara més. A partir d'aquí, tenim altres entitats amb menor capitalització, com Kutxabank, Bankinter, ING, etc.

La majoria de les entitats bancàries a Espanya ha estat realitzant avançaments en el pagament de les pensions als seus clients, sempre amb la intenció de facilitar la gestió econòmica de qui depenen d'aquesta prestació. Aquest patró d'avanços, que moltes entitats executen des de fa temps, ha suposat un gran alleujament per a nombrosos pensionistes que, en lloc de cobrar a inicis del mes següent, veuen ingressada la seva nòmina contributiva abans que conclogui el mes en curs. Cada banc estableix les seves pròpies normes internes de pagament, provocant que la data de cobrament sigui lleugerament diferent per als usuaris.

| ACN

En aquest panorama, Caixabank sobresurt per la seva política clara pel que fa a l'abonament de les pensions dels seus clients. No són pocs els beneficiaris de pensions contributives —ja sigui per jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfenesa o en favor de familiars— que esperen cada mes la notificació de la data exacta.

Al febrer de 2025, l'entitat seguirà sent fidel al seu costum d'establir un dia fix per realitzar el dipòsit, de manera que els usuaris disposin dels seus diners sense retards, independentment de caps de setmana o festius.

La data marcada per al pagament de les pensions contributives al febrer de 2025, segons ha confirmat Caixabank, és el dilluns 24. Gràcies a aquest avançament, els pensionistes que tinguin domiciliada la prestació amb l'entitat rebran la seva mensualitat abans que conclogui el mes. Aquesta pràctica no només aporta tranquil·litat, sinó que permet realitzar pagaments urgents o preveure despeses de manera anticipada. L'entitat, de fet, manté una política consistent: abona les pensions el mateix dia de cada mes, garantint així una regularitat que molts usuaris agraeixen.

Aquest mes de febrer, a més, porta amb si una pujada en les quanties respecte a l'any anterior. El Govern ha aprovat diferents increments que beneficien la major part dels pensionistes, ja siguin contributius o no contributius. L'augment mitjà se situa en un 2,8% per a les pensions contributives en general, amb increments superiors en certs col·lectius més vulnerables o amb càrregues familiars.

| CaixaBank, Robert Kneschke, XCatalunya

Això implica, per exemple, un augment del 6% per a les pensions mínimes i un 9,1% en el cas de pensions mínimes amb càrregues familiars o per a qui estiguin a càrrec de fills. A més, la quantia de les pensions no contributives experimenta una pujada del 9%. Per si fos poc, també hi ha una millora del 8,1% en el complement dirigit a reduir la bretxa de gènere.

Per a qui desitgin tenir certesa de quan veuran reflectit l'import al seu compte, convé recordar que els bancs solen informar sobre el dia exacte de pagament. En el cas de Caixabank, n'hi haurà prou amb preguntar a l'oficina habitual, trucar a atenció al client o revisar la notificació que la mateixa entitat emet cada mes. Sent un dels principals bancs del país, la confirmació oficial de la data de cobrament és una notícia que brinda seguretat i ajuda en la planificació econòmica de les famílies.

Amb l'arribada de la mensualitat de febrer, l'avançament promogut per Caixabank suposa un alleujament, sobretot per a qui organitzen les seves despeses a principis de mes o necessiten comptar amb els diners en una data prèvia al pagament oficial que dicta la Seguretat Social (entre el dia 1 i el 4 de cada mes). Així, la política d'ingressos de l'entitat continua marcant la diferència per a multitud de pensionistes que, gràcies a aquests avançaments, poden afrontar les seves factures i les seves compres amb més tranquil·litat.