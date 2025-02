Anunci urgent de Caixabank als universitaris

Molts estudiants es troben a la recta final de la seva formació universitària i somien en fer el salt al mercat laboral d'una manera que els permeti veure de prop la realitat de les empreses. Hi ha qui busca pràctiques que, a més de concedir experiència i crèdits, suposin una autèntica oportunitat de creixement. En aquest context, CaixaBank acaba de llançar una proposta que, sens dubte, cridarà l'atenció de tots els joves a la recerca d'un trampolí professional.

L'entitat financera ha anunciat que ofereix 59 places de pràctiques universitàries amb una durada de sis mesos, destinades a estudiants que hagin superat almenys 120 crèdits de qualsevol grau. Fins al 17 de febrer, els interessats poden apuntar-se a través del web oficial caixabankcareers.com. Aquestes pràctiques, que començaran el 31 de març i finalitzaran a finals de setembre, s'ubicaran en diferents àrees, com Sostenibilitat, Auditoria, Transformació Digital, Persones, Mitjans i Negoci, entre altres.

| ACN, Oleh Veres de Getty Images

Dels 59 llocs totals, 35 corresponen a llocs d'àmbit nacional, amb un desenvolupament de l'estada als edificis corporatius de Madrid i Barcelona. Les altres 24 es distribuiran per diverses direccions territorials de l'entitat, com Catalunya, Madrid, Nord, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana i Múrcia, Andalusia, Ebre, Balears i Canàries. En conseqüència, hi haurà posicions en ciutats com Bilbao, Pamplona, València, Salamanca, Sevilla, Toledo, Manresa, Palma de Mallorca o Santa Cruz de Tenerife. D'aquesta manera, CaixaBank vol acostar l'oportunitat a joves de diferents zones d'Espanya, facilitant la participació de qui viu lluny dels grans nuclis corporatius.

Horaris adaptats al currículum acadèmic

Un altre aspecte que destaca en la proposta és la flexibilitat horària. Atès que es tracta d'estudiants, CaixaBank es compromet a coordinar les 20 hores setmanals de manera que els alumnes puguin compaginar aquestes pràctiques amb les seves obligacions acadèmiques. A més, cada estudiant comptarà amb un tutor que el guiarà durant tota l'experiència, assegurant un acompanyament personalitzat i un millor aprofitament de la formació pràctica.

Aquesta nova convocatòria s'emmarca en el ferm compromís de l'entitat amb la incorporació de talent jove, una aposta que porta materialitzant des de fa anys a través d'altres iniciatives, com els Premis WONNOW (juntament amb Microsoft) per a dones estudiants de graus STEM. També el New Graduates Talent Program (NGTP) per a joves titulats enfocats en serveis corporatius, o el programa de FP Dual per a estudiants de Formació Professional.

Amb la mateixa filosofia, CaixaBank manté una comunitat denominada People Xperience Hub, que promou la innovació i l'aprenentatge col·laboratiu, reforçant la proximitat amb els joves.