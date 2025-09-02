Bones notícies de Bonpreu per als pares: El que agrada als nens per a la tornada a l'escola

La tornada a l'escola és un moment de grans despeses per a les famílies a Catalunya. El cost del material escolar i els llibres pot suposar un desemborsament considerable. Els estudis de consum confirmen que la càrrega econòmica és alta.
Això ha portat molts pares a buscar solucions creatives. Comparar preus i aprofitar les ofertes s'ha convertit en una estratègia habitual. Algunes cadenes de supermercats llancen campanyes específiques. L'objectiu és oferir productes de qualitat a preus assequibles per facilitar la compra dels articles essencials per a l'inici del curs. Cal tenir en compte que, segons un estudi recent, Catalunya és una de les zones on es gasta més diners en la tornada a l'escola.
Productes de tota mena
La cadena de supermercats Bonpreu i Esclat presenta una àmplia selecció de material escolar. La seva oferta inclou productes de marques molt reconegudes. L'objectiu és satisfer les necessitats dels estudiants de totes les edats.
D'entre els articles disponibles, hi ha dos models de motxilles Eastpak. S'ofereix la motxilla Padded Pak'r, amb un preu de 54,95 euros per unitat. També es pot adquirir la motxilla Out of Office per 64,95 euros cadascuna. Totes dues estan disponibles en diversos colors, com negre, Pink Cloud o Sunday Grey.
Pel que fa als estoigs, hi ha dos models de la mateixa marca, Eastpak. L'estoig Benchmark costa 12,95 euros per unitat. La cadena també ofereix l'estoig Oval per 22,95 euros cadascun. Estan disponibles en tons com Black, Solid Lilac i Ultra Marine.
Guia per comprar el material de papereria
L'oferta de Bonpreu i Esclat inclou una gran varietat de material de papereria. S'hi poden trobar productes de marques com Staedtler, Bic i Mitsubishi. El set d'escriptura de Staedtler es ven "des de 2,49 euros". Inclou llapis i gomes d'esborrar.
El preu de 5,95 euros correspon al set amb tres llapis, una goma i una maquineta. El bolígraf Bic Cristal es ven per 1,99 euros el paquet de cinc unitats. Els retoladors Staedtler estan disponibles "des de 1,75 euros". D'altra banda, els bolígrafs Alpino es venen per 2,25 euros el paquet de tres unitats. El preu dels retoladors fluorescents Stabilo és de 6,25 euros.
Per als més petits, s'ofereixen ceres de la marca Plastidecor. El paquet de 12 ceres té un preu de 2,79 euros. Les aquarel·les Jovi de 12 colors costen 2,29 euros el paquet. Pel que fa a les tisores, hi ha les escolars de la marca Abacus per 0,99 euros. Les de seguretat de la marca Staedtler costen 1,69 euros. També s'ofereixen llapis de colors Abacus per 1,99 euros el paquet de 12.
Com aprofitar les ofertes a Bonpreu
La vigència d'aquestes promocions finalitza el pròxim 8 de setembre. És crucial per a les famílies planificar la seva compra abans d'aquesta data. La varietat de productes i preus és un punt a favor. La cadena Bonpreu i Esclat ha reunit marques de prestigi.
Això permet als pares comprar productes de qualitat. És un alleujament per a moltes llars de Catalunya. Els experts en consum recomanen elaborar una llista detallada. D'aquesta manera, s'eviten despeses innecessàries. S'hi poden trobar articles per a totes les etapes educatives. Aquesta oferta és una excel·lent oportunitat per completar la llista de material escolar.