Així afectarà les famílies catalanes la tornada a l'escola: Indignació màxima

La tornada a l'escola torna a convertir-se en un maldecap econòmic. Aquest setembre, les famílies espanyoles afronten una despesa mitjana de 422 euros. La xifra suposa un increment de l'1,59% respecte a l'any passat. Segons el comparador financer Banqmi, la tendència a l'alça no sembla aturar-se.
Des de 2018, la despesa escolar ha pujat gairebé un 15% acumulat. Això significa que cada any les llars han de destinar més recursos bàsics. Els uniformes i els llibres de text continuen sent les partides que més pesen. L'inici del curs 2025-2026 ve marcat per un esforç econòmic evident.
Uniformes i llibres, els grans culpables de l'encariment
L'anàlisi de Banqmi detalla que els uniformes costen 229,79 euros. Per la seva banda, els llibres de text arriben a 192,26 euros de mitjana. El preu dels manuals ha pujat un 2,33% respecte al 2024. Especialment han augmentat a Infantil amb un 4,55% i a Primària amb un 2,25%.
Les dades reflecteixen que l'educació inicial és la més castigada econòmicament. Els pares han d'assumir cada cop més despeses en matèries no troncals. A més, els nous formats digitals i llicències mixtes augmenten notablement la factura. Les llars amb infants petits suporten la càrrega més gran durant aquests mesos.
Diferències territorials que marquen el mapa escolar
La despesa no és homogènia i varia molt entre comunitats autònomes. La Comunitat Valenciana encapçala la llista amb 481,30 euros de mitjana. La segueixen Catalunya amb 462,67 euros i Navarra amb 456,45 euros. En canvi, Extremadura registra només 391,52 euros, la xifra més baixa nacional.
Castella-la Manxa amb 397,94 euros i Canàries amb 398,87 euros completen el rànquing. Pel que fa als llibres de text, també lidera la Comunitat Valenciana. Les seves famílies desemborsen 242,16 euros de mitjana només en manuals escolars. El País Basc i Andalusia segueixen amb xifres superiors als 200 euros.
El cost dels uniformes segons l'autonomia
Catalunya lidera la despesa en uniformes amb 257,50 euros de mitjana. Molt a prop apareixen Navarra amb 254,90 euros i Madrid amb 248,81 euros. En contrast, Galícia, Extremadura i Astúries ofereixen xifres inferiors als 220 euros. Comprar l'uniforme al mateix col·legi incrementa la despesa considerablement.
Segons Banqmi, adquirir uniformes en botigues generalistes suposa un estalvi significatiu. Als centres escolars, el preu arriba a 250,61 euros, mentre que als comerços 208,98. Aquesta diferència demostra la importància de comparar opcions abans de comprar. El pressupost familiar pot variar molt segons el punt d'adquisició.
Experts alerten de l'increment continuat de preus
Antonio Gallardo, expert de Banqmi, adverteix de l'impacte de la pujada. Explica que els preus reflecteixen la renovació constant de materials i noves exigències. Els llibres digitals o llicències híbrides representen un cost addicional important. Infantil i Primària són els nivells on més es nota aquest canvi.
Gallardo assenyala que cada cop s'inclouen manuals en assignatures no troncals. Aquest detall multiplica les despeses i redueix el marge d'estalvi familiar. Les diferències entre escoles públiques, concertades i privades també marquen la factura. En aquestes últimes, els uniformes complets i materials específics encareixen molt més la tornada.
Com afrontar la pujada de setembre sense endeutar-se
Els experts recomanen planificar amb antelació per reduir l'impacte econòmic. Iñigo Batuecas, de Banco Mediolanum, proposa repartir la despesa durant l'any. Assegura que l'ideal és no superar el 5-10% mensual. Això permet que setembre no sigui un cop insostenible per al pressupost.
Batuecas adverteix que recórrer a finançament pot resultar perillós per a algunes famílies. Si no s'analitzen bé els interessos, pot acabar generant deutes importants. La clau és dissenyar una planificació personalitzada segons ingressos i objectius familiars. D'aquesta manera, l'esforç escolar resulta molt més suportable i sostenible.
Una tendència que preocupa a pares i experts
La tornada a l'escola es consolida com una de les càrregues més grans. Cada inici de curs suposa un repte financer per a milions de llars. Encara que existeixin programes de reutilització, els increments semblen inevitables i constants. Els experts insisteixen en la necessitat de polítiques públiques més eficaces.
La despesa escolar ja no és un tema puntual, sinó estructural i creixent. Les famílies l'assumeixen com una càrrega obligatòria difícil d'esquivar. Tanmateix, el marge de maniobra és cada cop més limitat. Planificació, estalvi i recerca d'ajudes seran claus per al futur immediat.