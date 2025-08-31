Arriba a Bonpreu: Oli d’oliva verge extra català amb la segona unitat al 70%

La cistella de la compra a Catalunya segueix sent un focus d'atenció per a les llars. Els consumidors cerquen opcions per optimitzar la despesa en productes bàsics. En aquest context, l'oli d'oliva verge extra s'ha consolidat com un aliment fonamental.
La seva fluctuació de preu el converteix en un producte clau per a la planificació setmanal. Malgrat el seu valor nutricional, el seu cost elevat de vegades en dificulta l'adquisició. Conèixer les oportunitats del mercat és crucial per a una gestió econòmica eficient.
La tendència del consum d'oli a Catalunya
L'oli d'oliva verge extra (AOVE) és una pedra angular de la dieta mediterrània. Catalunya, amb la seva tradició culinària, no és aliena a la seva importància. Els consumidors catalans valoren especialment la qualitat i la procedència dels productes. Tanmateix, l'augment dels preus ha generat un canvi en els hàbits de compra.
Moltes llars opten per grans formats o per ofertes que suavitzin l'impacte en el pressupost. Aquesta dinàmica afavoreix les promocions per volum als supermercats. La recerca d'un equilibri entre qualitat i preu és constant per a les famílies.
Guia de compra ràpida: la promoció de Bonpreu i Esclat
Bonpreu i Esclat han llançat una promoció específica per a l'oli d'oliva. La cadena presenta l'oli d'oliva verge extra Priordei, en el seu format de dos litres. El preu de la primera unitat és de 19,95 €. La segona unitat té un descompte del 70%, cosa que la situa en 5,99 €. Adquirint dues unitats, el preu total és de 25,94 €.
Això fa que cada ampolla de dos litres costi 12,97 €. Aquesta oferta està disponible fins al 8 de setembre de 2025. El fabricant, Priordei, té la seu al Priorat. Aquest oli d'origen català ofereix un perfil aromàtic i un sabor distintiu. Per aprofitar el producte, aquí tens una recepta senzilla i ràpida.
Pa amb tomàquet i oli Priordei
Torra una llesca de pa de pagès fins que sigui cruixent. Frega mig tomàquet madur sobre la superfície del pa. Afegeix una mica de sal marina gruixuda sobre el tomàquet. Posa-hi l'oli d'oliva verge extra. Serveix de seguida per gaudir de tots els seus matisos. És un esmorzar, sopar o aperitiu perfecte.
Per als consumidors, planificar les compres és la millor estratègia. Aprofitar aquestes ofertes de gran volum permet tenir una reserva. A més, és recomanable guardar l'oli en un lloc fresc i fosc. Així es preserven les seves propietats organolèptiques durant més temps. Aquest enfocament de compra ajuda a mantenir un producte de qualitat al rebost.