Buenas noticias de Bonpreu a padres: Lo que gusta a los niños para la vuelta al cole

La vuelta a la escuela es un momento de grandes gastos para las familias en Catalunya. El coste del material escolar y los libros puede suponer un desembolso considerable. Los estudios de consumo confirman que la carga económica es alta.

Esto ha llevado a muchos padres a buscar soluciones creativas. Comparar precios y aprovechar las ofertas se ha convertido en una estrategia habitual. Algunas cadenas de supermercados lanzan campañas específicas. El objetivo es ofrecer productos de calidad a precios asequibles para facilitar la compra de los artículos esenciales para el inicio del curso. Hay que tener en cuenta que, según un estudio reciente, Catalunya es una de las zonas dónde más dinero se gasta en la vuelta al cole.

Productos de todo tipo

La cadena de supermercados Bonpreu y Esclat presenta una amplia selección de material escolar. Su oferta incluye productos de marcas muy reconocidas. El objetivo es satisfacer las necesidades de los estudiantes de todas las edades.

| BonpreuEsclat

Entre los artículos disponibles, hay dos modelos de mochilas Eastpak. Se ofrece la mochila Padded Pak'r, con un precio de 54,95 euros por unidad. También se puede adquirir la mochila Out of Office por 64,95 euros cada una. Ambas están disponibles en varios colores, como negro, Pink Cloud o Sunday Grey.

Para los estuches, hay dos modelos de la misma marca, Eastpak. El estuche Benchmark cuesta 12,95 euros por unidad. La cadena también ofrece el estuche Oval por 22,95 euros cada uno. Están disponibles en tonos como Black, Solid Lilac y Ultra Marine.

Guía para comprar el material de papelería

La oferta de Bonpreu y Esclat incluye una gran variedad de material de papelería. Se pueden encontrar productos de marcas como Staedtler, Bic y Mitsubishi. El set de escritura de Staedtler se vende "desde 2,49 euros". Incluye lápices y gomas de borrar.

El precio de 5,95 euros corresponde al set con tres lápices, una goma y un sacapuntas. El bolígrafo Bic Cristal se vende por 1,99 euros el paquete de cinco unidades. Los marcadores Staedtler están disponibles "desde 1,75 euros". Por otro lado, los bolígrafos Alpino se venden por 2,25 euros el paquete de tres unidades. El precio de los marcadores fluorescentes Stabilo es de 6,25 euros.

| BonpreuEsclat

Para los más pequeños, se ofrecen ceras de la marca Plastidecor. El paquete de 12 ceras tiene un precio de 2,79 euros. Las acuarelas Jovi de 12 colores cuestan 2,29 euros el paquete. En cuanto a las tijeras, están las escolares de la marca Abacus por 0,99 euros. Las de seguridad de la marca Staedtler cuestan 1,69 euros. También se ofrecen lápices de colores Abacus por 1,99 euros el paquete de 12.

Cómo aprovechar las ofertas en Bonpreu

La vigencia de estas promociones finaliza el próximo 8 de septiembre. Es crucial para las familias planificar su compra antes de esa fecha. La variedad de productos y precios es un punto a favor. La cadena Bonpreu y Esclat ha reunido marcas de prestigio.

Esto permite a los padres comprar productos de calidad. Es un alivio para muchos hogares de Catalunya. Los expertos en consumo recomiendan elaborar una lista detallada. De esta forma, se evitan gastos innecesarios. Se pueden encontrar artículos para todas las etapas educativas. Esta oferta es una excelente oportunidad para completar la lista de material escolar.