La xifra que no hauries de treure del caixer si no vols que salti l'alarma d'Hisenda

En l'era digital, l'ús de targetes bancàries i pagaments mòbils ha guanyat terreny de manera notable. Tot i així, la retirada de diners en efectiu continua sent una pràctica comuna a Espanya, ja sigui per atendre despeses quotidianes o per comoditat.

No obstant això, convé recordar que l'Agència Tributària ha intensificat en els últims anys la seva vigilància sobre les operacions en metàl·lic, buscant així prevenir el frau fiscal. En aquest sentit, no existeix un límit legal que impedeixi als ciutadans retirar la quantitat d'efectiu que desitgin del seu compte.

Les entitats bancàries poden establir límits de seguretat a les targetes per evitar riscos en cas de robatori o pèrdua, però aquests són modificables previ avís i coordinació amb el banc. No obstant això, hi ha determinats imports a partir dels quals l'Agència Tributària pot començar a formular preguntes o, fins i tot, iniciar una investigació molt més profunda.

Quan s'encén l'alerta d'Hisenda?

El primer llindar a tenir en compte és la retirada o l'ingrés a partir de 1.000 euros. Encara que no està prohibit superar aquest import, les entitats bancàries estan obligades a identificar el client. I a proporcionar totes les dades relatives a l'operació a l'AEAT si així es requereix.

Això significa que, si treus fins 1.000 euros del caixer, el banc podria sol·licitar la teva identificació i anotar la transacció per complir amb les seves obligacions legals. No obstant això, la xifra que realment pot fer saltar totes les alarmes al Fisc és la de 3.000 euros.

En superar aquest import, les entitats han de no només identificar el client, sinó comunicar l'operació de manera preventiva a l'Agència Tributària. Aquest avís automàtic obeeix a la necessitat de detectar moviments de diners que puguin estar relacionats amb el blanqueig de capitals o evasió d'impostos.

Què diuen les autoritats i els bancs?

Tant l'Agència Tributària com el Banc d'Espanya assenyalen que les entitats financeres han de poder facilitar la quantitat sol·licitada pel client sempre que hi hagi un saldo disponible. No obstant això, si aquest import és molt elevat, el banc pot demanar un avís previ i, en alguns casos, un justificant que expliqui el destí o la procedència d'aquests fons.

En la seva pàgina web oficial, el Banc d'Espanya aclareix que exigir la identificació de l'usuari en superar el rang dels 1.000 euros és una pràctica molt comuna. Que té per objecte complir amb la normativa contra la delinqüència financera. Així mateix, CaixaBank alerta que els ingressos superiors a 3.000 euros o que incloguin bitllets de 500 euros són comunicats directament al Fisc.

Consells pràctics per evitar problemes

Justificar l'operació: Si necessites retirar o ingressar una quantitat superior a 1.000 euros, acudeix a la teva sucursal i pregunta per la documentació adequada. Tenir un justificant pot ser crucial si sorgeix algun dubte sobre l'origen o destí dels diners.

Comunicar amb antelació: Si planeges retirar unes grans sumes, és recomanable informar el banc amb uns dies de marge, de manera que puguin preparar l'efectiu i evitar retards.

Evitar moviments innecessaris: Si no és imprescindible grans quantitats en metàl·lic, valora recórrer a transferències bancàries o els pagaments amb targeta per mantenir un registre clar de l'operació.

Conèixer la normativa vigent: La Llei 10/2010 estableix que es pot portar fins a 100.000 euros en metàl·lic pel carrer, però a partir d'aquesta xifra és imprescindible declarar-la. A més, encara que emmagatzemar diners en efectiu a casa no té un límit legal concret, sempre serà necessari poder demostrar-ne l'origen.