Comunicat urgent del BBVA que encantarà als seus nous clients

per Pol Nadal

Les promocions bancàries solen generar gran interès entre aquells que busquen millorar les condicions dels seus comptes o accedir a serveis financers més atractius. En aquesta ocasió, BBVA Espanya ha sorprès els seus futurs clients amb una extensió molt avantatjosa de la seva campanya estrella, orientada a recompensar la domiciliació de rebuts i a afavorir els viatges dels joves.

L'entitat no només ha decidit prolongar la promoció en la qual entrega fins a 720 euros bruts (583,20 euros nets) a l'any als nous usuaris que compleixin certs requisits, sinó que també ha anunciat un interessant ‘pack’ d'avantatges a l'estranger per a clients d'entre 18 i 30 anys. A continuació, t'oferim tots els detalls per aprofitar aquestes noves condicions abans que finalitzi el termini.

| BBVA, voyagerix, XCatalunya

Fins a 720 euros bruts a l'any pels teus rebuts

La gran notícia per a aquells que estiguin pensant a obrir un compte amb BBVA és que l'entitat amplia fins al 31 de març la data límit de la seva promoció de fins a 720 euros bruts (583,20 euros nets) a l'any. Aquesta oferta, que havia de concloure a finals de desembre, s'estén un altre trimestre, permetent que més persones es beneficiïn d'aquest incentiu econòmic.

En què consisteix la promoció?

Bonificació mensual de fins a 60 euros bruts: Si la suma dels rebuts domiciliats al compte del nou client és major o igual a 60 euros, BBVA entregarà 60 euros bruts (48,60 euros nets) aquell mes.

Bonificació ajustada a l'import dels rebuts: Si en un mes el total dels rebuts domiciliats és inferior a 60 euros, el banc abonarà una quantitat equivalent a l'import real d'aquestes factures.

Condicions per beneficiar-te:

Domiciliar almenys un rebut de llum, gas, telèfon o Internet.

Mantenir un saldo mínim diari de 400 euros de mitjana al compte.

No és necessari domiciliar la nòmina, cosa que suposa un avantatge notable davant d'altres propostes bancàries.

Per gaudir d'aquesta oferta, el client haurà d'obrir un compte en línia sense comissions ni condicions, la qual inclou la targeta Aqua, també sense comissions, i usar el codi promocional RECIBOS720 durant el procés d'alta. S'aplicarà la comprovació dels rebuts el dia 1 de cada mes natural, i en cas de rebuts bimensuals, trimestrals o anuals, només comptaran el mes en què es carreguin efectivament al compte.

| BBVA, Syda Productions, XCatalunya

Avantatges per a joves viatgers: un pack de serveis gratuït

La segona part del comunicat urgent de BBVA porta excel·lents notícies per als clients més joves, concretament per a aquells d'entre 18 i 30 anys. El banc ha anunciat una nova iniciativa que, sense cost addicional, busca facilitar l'accés a viatges i oferir descomptes exclusius:

Retirada d'efectiu gratuïta a l'estranger. Fins a tres vegades al mes, els joves podran treure diners de caixers automàtics de qualsevol part del món sense comissions.

Descomptes en agències de viatges i lloguer de vehicles. El pack de BBVA inclou avantatges en la contractació de plans vacacionals o en la reserva de cotxes de lloguer amb empreses seleccionades.

Comissions retornades automàticament. Quan es paga en moneda diferent de l'euro o retirar efectiu en caixers fora d'Espanya, BBVA reemborsarà aquestes comissions el mateix dia, cosa que es tradueix en una experiència de viatge més còmoda i econòmica.

Amb aquesta iniciativa, el banc pretén afermar la seva relació amb el públic més jove, que cada cop viatja més i busca solucions bancàries flexibles que els acompanyin en els seus desplaçaments internacionals.

Com beneficiar-se d'aquestes promocions

Per aprofitar tant l'extensió de l'oferta de 720 euros anuals com el pack viatger per a joves, els requisits són força accessibles:

Obertura de compte en línia. Tant els nous clients que desitgen rebre la bonificació per rebuts com els joves que busquen el pack gratuït hauran de contractar el compte sense comissions que BBVA ofereix de manera digital.

Complir les condicions marcades per la promoció. No oblidar domiciliar almenys un rebut, mantenir un saldo diari mínim de 400 euros de mitjana i, en el cas dels joves, tenir entre 18 i 30 anys.

Introduir el codi adequat. Per a la promoció de 720 euros (codi RECIBOS720) és fonamental ingressar-lo durant la contractació.