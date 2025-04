El regal de Bonpreu comprant un dels peixos més sans: Fins al 14 d'abril

La tendència cap a una alimentació més saludable continua sent un factor clau en les decisions de compra actuals. En els últims anys, els consumidors catalans han incrementat notablement el consum de productes frescos, especialment peix, a causa dels seus múltiples beneficis nutricionals. Dins d'aquest context, els supermercats Bonpreu han decidit reforçar la seva oferta amb un atractiu regal que busca captar l'atenció dels clients habituals i atreure nous consumidors interessats en la qualitat alimentària.

El salmó és, precisament, un d'aquests productes estrella que ha anat guanyant protagonisme en la cistella de la compra. No només és valorat pel seu exquisit sabor, sinó per ser una excel·lent font de proteïnes d'alt valor biològic, rica en àcids grassos omega-3, vitamines i minerals essencials per a l'organisme. A causa d'aquests beneficis, el consum regular de salmó està recomanat per mantenir una dieta equilibrada i afavorir la salut cardiovascular.

Oferta especial a Bonpreu fins al 14 d'abril

Bonpreu presenta aquests dies una oferta especialment atractiva dirigida a aquells que busquen cuidar la seva salut sense renunciar al plaer de menjar bé. Fins al pròxim 14 d'abril, els clients que comprin 300 grams o més de supremes de salmó fresc, amb un preu competitiu de 23,99 euros per quilogram, podran emportar-se a casa un refresc Coca-Cola Zero de 1,25 litres totalment gratis. Es tracta d'un obsequi que afegeix valor a la compra habitual i que busca fidelitzar un consumidor cada vegada més conscient i exigent amb la qualitat.

| Bonpreu

L'oferta es complementa amb un servei especial del mateix supermercat Bonpreu: per només 0,45 euros per unitat, l'establiment ofereix la possibilitat de realitzar una cocció curta del peix al seu forn propi, facilitant així el consum immediat i assegurant una preparació òptima del producte, mantenint totes les seves propietats nutricionals intactes.

Un maridatge equilibrat i una recepta senzilla

L'elecció de Coca-Cola Zero com a regal no és casual: aquest producte s'alinea amb la preferència actual per begudes sense sucre, acompanyant perfectament plats lleugers com el salmó fresc. Aquest maridatge pot resultar especialment atractiu per a menjars informals o sopars ràpids que combinen nutrició i sabor.

Per a aquells que vulguin treure tot el partit a aquesta oferta, proposem una recepta senzilla i deliciosa: supremes de salmó al forn amb llimona i herbes aromàtiques. N'hi ha prou amb col·locar les supremes sobre una safata per al forn, afegir sal, pebre, rodanxes fines de llimona i herbes fresques com anet o julivert. Cuinar durant 15-20 minuts a 180 graus i servir acompanyat de verdures saltades o una fresca amanida verda.

| Bonpreu

Oferta limitada en el temps

Amb aquesta iniciativa, Bonpreu continua demostrant la seva sensibilitat cap a les tendències actuals de consum, responent a les demandes de qualitat i valor afegit dels seus clients. Recorda que la promoció estarà vigent únicament fins al pròxim 14 d'abril, per la qual cosa aprofitar aquesta oferta pot ser una excel·lent oportunitat per omplir la teva nevera amb un dels aliments més saludables i apreciats del mercat.