El dia que BBVA i Banc Sabadell pagaran l'atur al juliol de 2025

per Joan Grimal

L'inici de juliol arriba amb més incertesa que mai per a milers de famílies. En un context de fallides imminents, tancaments massius de comerços, casos com el de Marina d’Or que deceben el turisme nacional, i un panorama econòmic fràgil, el cobrament de l'atur s'ha convertit en una qüestió de supervivència per a moltes llars.

Cada mes, el moment en què es rep aquest ingrés pot marcar la diferència entre poder afrontar els pagaments del lloguer, la compra al supermercat o la factura de la llum… o no poder fer-ho. Per això, conèixer la data exacta de l'abonament per part de cada banc no és només una curiositat: és una necessitat.

El SEPE dona l'ordre, però els bancs decideixen quan ingressen

Tot i que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'encarregat de tramitar les prestacions, no és ell qui efectua els ingressos. El SEPE dona l'ordre entre el dia 10 i el 15 de cada mes, però és cada entitat bancària la que decideix quan diposita aquests diners als comptes dels seus clients.

XCatalunya, BBVA, Banco Sabadell

Des de la pandèmia, molts bancs van avançar el pagament com una manera d'alleujar la tensió financera dels seus usuaris. Alguns han mantingut aquesta pràctica; d'altres han tornat a un calendari més conservador. En un entorn econòmic on augmenten els deutes i es redueixen les oportunitats laborals, cada dia compta.

Entitats que ja han confirmat les seves dates

Durant aquests dies, diverses entitats bancàries han informat de manera oficial o a través de fonts internes sobre les dates estimades per a l'ingrés de l'atur corresponent al juliol de 2025. Les diferències, segons cada banc, són notables.

Dean Drobot, XCatalunya, BBVA

Algunes entitats opten per avançar el pagament fins i tot abans de l'ordre oficial del SEPE, mentre que d'altres s'ajusten rigorosament als terminis administratius. Les dates depenen també de festius locals, incidències tècniques o ajustos interns de cada entitat.

Bancs que l'ingressaran abans

Alguns bancs han decidit continuar amb la seva política d'anticipació. Entre ells, destaquen tres que han anunciat que ingressaran la prestació el divendres 4 de juliol: Openbank, Banco Santander i Banco Mediolanum. Aquesta data, avançada respecte a l'ordre del SEPE, permetrà a molts beneficiaris accedir als diners just a l'inici del mes.

Es tracta d'una pràctica molt valorada entre aquells que depenen del subsidi com a única font d'ingressos, i una mostra de compromís per part de les entitats que la mantenen. Aquest gest de confiança es tradueix en fidelitat per part dels clients.

Bancs amb pagaments a mitjan mes

Altres entitats, com BBVA, Bankinter, Unicaja, Abanca o Sabadell, han comunicat que realitzaran els ingressos el dimecres 9 de juliol. Mentrestant, Kutxabank preveu abonar les prestacions el divendres 11, i EVO Banco, Cajamar, ING, ImaginBank o N26 ho faran el dijous 10 de juliol.

D'entre totes elles destaca un nom que molts esperaven amb especial atenció: CaixaBank. Amb milions d'usuaris a tot Espanya i una forta presència entre beneficiaris de l'atur, la data d'ingrés per part d'aquesta entitat s'ha convertit en una incògnita mensual per a molts.

I CaixaBank, quan paga?

Fonts del sector financer han confirmat en les últimes hores que CaixaBank realitzarà l'ingrés de l'atur corresponent al juliol de 2025 el dijous 10 de juliol. Això significa que, igual que en mesos anteriors, no s'avançarà respecte a l'ordre oficial del SEPE, però sí que complirà dins del termini administratiu habitual.

Per a aquells que depenen de CaixaBank, això implica esperar una setmana més que els clients d'entitats com Santander o Openbank. En un mes de vacances, amb despeses addicionals i factures per cobrir, aquest marge de dies pot suposar una gran diferència.