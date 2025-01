Avís important del BBVA als seus clients per començar el 2025

Comença un nou any, i amb ell arriben propòsits d'estalvi, planificació i control de les despeses per cuidar la salut financera. Conscient dels desafiaments que això implica, BBVA ha llançat una iniciativa a través dels seus canals oficials. Per oferir consells pràctics als seus clients, de manera que puguin donar-se petits capricis sense posar en risc la seva estabilitat econòmica.

L'entitat bancària subratlla la importància d'aquesta orientació a començaments de 2025, un moment clau per reorganitzar pressupostos, fixar metes i traçar estratègies de consum intel·ligents.

A la imatge publicada per l'entitat, es destaquen sis trucs fonamentals per a aquells que desitgin mantenir finances sanes. I alhora gaudir d'aquells petits plaers que fan la vida més suportable. A continuació, aprofundim en cadascun d'ells i oferim algunes recomanacions addicionals.

Planificar el mes

La base de tota bona gestió financera rau en la planificació. Per començar 2025 amb bon peu, és recomanable elaborar un pla mensual que inclogui els ingressos i despeses fixes.

| BBVA, XCatalunya

Així com les despeses variables que puguin sorgir (esdeveniments, activitats d'oci, etc.). Destinar un percentatge fix a l'estalvi i definir un límit per a les compres del dia a dia ajuden a evitar desequilibris d'últim minut.

Eliminar o reduir les despeses formiga

Les anomenades “despeses formiga” són aquelles que passen desapercebudes en la rutina, però que, acumulades, poden suposar una part significativa del pressupost.

Begudes, snacks, subscripcions que amb prou feines s'utilitzen o compres en aplicacions poden suposar un gran impacte a final de mes. El BBVA recomana revisar totes aquestes despeses periòdiques i reduir o eliminar les que no siguin realment necessàries.

Revisar el pressupost i optimitzar despeses

Més enllà de les despeses mínimes que s'han de cobrir (habitatge, transport, alimentació, etc), és útil portar un registre i revisar periòdicament en què s'està gastant els diners. Gràcies a les aplicacions mòbils de banca, com la de BBVA, és senzill consultar l'historial de moviments, categoritzar-los i detectar possibles excessos.

D'aquesta manera, es podran prendre mesures per optimitzar l'economia personal, com renegociar tarifes de subministraments o buscar ofertes més competitives.

Eliminar compres per impuls

Una de les recomanacions més insistents de BBVA és fugir de la temptació de comprar sense meditar-ho. Abans de realitzar una adquisició, sobretot si implica un import considerable, convé plantejar-se preguntes com: “Realment ho necessito?”.

| Banco de España, XCatalunya

“Puc pagar-ho sense danyar el meu pressupost?”, o “Podria trobar-ho més barat en un altre lloc?”. Respondre amb honestedat evitarà penediments posteriors i ajudarà a prioritzar les despeses veritablement importants.

Retallar en el que menys agrada

Per poder gaudir dels anhelats capricis sense culpa, és aconsellable retallar en el que menys t'agrada. Per exemple, si no es valora tant sortir a menjar fora o adquirir l'última tecnologia, es pot moderar aquest tipus de despeses. I destinar el que s'ha estalviat a allò que realment genera satisfacció, com un viatge, un passatemps o un nou projecte personal.

Vendre coses que no necessitis

Per últim, BBVA suggereix desfer-se d'aquells objectes o articles que ja no s'utilitzen o no resulten imprescindibles. Plataformes de compravenda o aplicacions de bescanvi faciliten aquest procés, aportant així uns diners extres que es poden reinvertir en alguna experiència d'oci o en reforçar l'estalvi mensual.

Aquest avís important de BBVA respon a la necessitat dels seus clients de trobar un equilibri entre el gaudi personal i la responsabilitat econòmica. L'entitat aposta per l'educació financera com un vehicle per prendre les decisions informades, protegir la butxaca i assegurar que 2025 es converteixi en un any d'oportunitats i benestar.

En seguir aquests senzills trucs, qualsevol persona pot permetre petits luxes en el seu dia a dia sense que això suposi renunciar a la tranquil·litat d'un balanç estable i en ordre.