Bones notícies per als jubilats després d'assolir-se una xifra clau

per Mireia Puig

En un context on l'economia espanyola mostra signes de recuperació, amb un creixement del PIB del 2,5% el 2024 i una taxa d'atur que ha descendit al 12%, s'observa un enfortiment en diversos sectors, inclòs el financer. Aquest panorama positiu es reflecteix també en el sistema de pensions, que ha experimentat increments significatius en les quanties percebudes pels jubilats.​

Increment de la pensió mitjana de jubilació

Segons dades recents del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la pensió mitjana de jubilació a Espanya ha superat per primera vegada els 1.500 euros mensuals, situant-se en 1.500,7 euros al febrer de 2025. Aquest augment representa un increment del 4,4% respecte al mateix mes de l'any anterior.

Aquest increment es deu, en part, a la revaloració de les pensions aprovada per a aquest any, que contempla una pujada general del 2,8% i augments específics d'entre el 6% i el 9% per a les pensions mínimes. Aquestes mesures busquen garantir el poder adquisitiu dels pensionistes en un context inflacionari. ​

| ACN

Evolució històrica de les pensions a Espanya

L'evolució de les pensions a Espanya ha estat ascendent en els últims anys. El 2019, la pensió mitjana del sistema se situava en 1.252,3 euros mensuals, la qual cosa implica un increment del 27% en cinc anys. Aquest creixement reflecteix els esforços per adaptar les prestacions a les necessitats d'una població envellida i a les fluctuacions econòmiques. ​

A més, la revaloració de les pensions ha estat una constant en els últims anys. El 2023, es va aplicar un augment del 8,5%, seguit d'un 3,8% el 2024 i un 2,8% el 2025. Aquestes mesures busquen mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes en un context inflacionari. ​

Implicacions per als pensionistes

L'increment de la pensió mitjana de jubilació té un impacte directe en la qualitat de vida dels pensionistes. Amb una pensió mitjana que supera els 1.500 euros mensuals, els jubilats disposen de més recursos per cobrir les seves necessitats bàsiques i accedir a serveis de qualitat.

| ACN, DG-STUDIO, XCatalunya

Tanmateix, és essencial considerar que la sostenibilitat del sistema de pensions depèn de múltiples factors, com l'evolució demogràfica, la taxa d'ocupació i les polítiques fiscals. Per això, és crucial que les autoritats continuïn implementant mesures que garanteixin la viabilitat del sistema a llarg termini.​

L'augment de la pensió mitjana de jubilació és una notícia positiva que reflecteix els esforços per millorar les condicions de vida dels pensionistes. No obstant això, és fonamental mantenir un enfocament integral que asseguri la sostenibilitat del sistema i l'equitat intergeneracional.​