Alerta per als empleats d'aquest banc: Molts acomiadaments

per Mireia Puig

En un entorn econòmic marcat per la consolidació bancària i la recerca d'eficiència operativa, el sector financer espanyol es troba en plena transformació. La recent oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA sobre Banc Sabadell ha generat un intens debat sobre les implicacions laborals i estratègiques d'aquesta operació.​

Una OPA molt polèmica

Al maig de 2024, BBVA va presentar una OPA hostil per adquirir la totalitat de les accions de Banc Sabadell, oferint un bescanvi d'una acció de BBVA per cada 5,0196 accions de Sabadell, a més d'un pagament en efectiu de 0,29 euros per acció. Aquesta proposta busca consolidar la posició de BBVA en el mercat espanyol, creant una entitat amb major capacitat competitiva i eficiència operativa.​

No obstant això, l'operació ha enfrontat resistència per part de la direcció de Sabadell. El conseller delegat de l'entitat, César González-Bueno, ha manifestat que l'oferta de BBVA no reflecteix el valor real del banc i que una fusió podria destruir valor en lloc de crear-lo.

Aquesta postura ha generat incertesa entre els empleats de les dues institucions, especialment pel que fa a possibles ajustos de plantilla.​

Impacte laboral i estratègia d'ajust de BBVA

En el marc d'aquesta OPA, BBVA ha començat a delinear un pla d'ajust de personal que s'implementaria en cas que l'adquisició es materialitzi. Segons fonts properes a l'entitat, el banc planeja executar un expedient de regulació d'ocupació (ERE) sense recórrer a prejubilacions, optant en el seu lloc per acomiadaments directes. Aquest enfocament difereix d'estratègies anteriors, com l'ERE de 2021, que va combinar acomiadaments amb prejubilacions per a empleats majors de 55 anys. ​

La decisió de prescindir de prejubilacions respon a la necessitat de reduir costos i assegurar la rendibilitat de l'operació. Les prejubilacions solen implicar despeses més elevades a causa de les indemnitzacions i beneficis associats, mentre que els acomiadaments directes permeten una reducció més immediata de la massa salarial. No obstant això, aquesta estratègia podria enfrontar oposició per part dels sindicats i generar tensions laborals.

S'estima que el procés d'ajust es completaria en un termini de 18 mesos després de la formalització de la fusió. Aquest període permetria a BBVA avaluar amb precisió les àrees de solapament i redundància entre ambdues entitats, especialment pel que fa a la xarxa d'oficines i serveis centrals.​

Reaccions i perspectives futures

La proposta de BBVA ha suscitat diverses reaccions en el sector financer i entre els empleats afectats. Mentre que alguns analistes veuen la fusió com una oportunitat per enfortir la posició competitiva de BBVA, altres adverteixen sobre els riscos associats a la concentració bancària i la pèrdua d'ocupació.​

Per la seva banda, les patronals catalanes han sol·licitat participar en l'anàlisi de l'operació que realitzarà la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), amb la finalitat d'avaluar l'impacte de la fusió en el teixit empresarial i laboral de la regió. ​

En aquest context, és fonamental que BBVA mantingui una comunicació transparent amb els empleats i els sindicats, oferint garanties i plans de recol·locació per minimitzar l'impacte social dels acomiadaments. Així mateix, l'entitat haurà de demostrar que la fusió generarà valor afegit no només per als accionistes, sinó també per als clients i la societat en general.​