BBVA i Banco Santander llancen un avís si pagues amb targeta

per Pol Nadal

La manera en què els espanyols realitzen les seves compres ha experimentat una revolució silenciosa en els darrers anys. Des de la pandèmia, l’ús de targetes i dispositius mòbils s’ha disparat, desplaçant cada cop més l’efectiu en la vida diària.

Segons les darreres dades del Banc d’Espanya, a principis de 2025 les transaccions amb targeta ja suposen un 32 % del total en comerços físics, superant àmpliament les xifres prèvies a la crisi sanitària. A més, el pagament amb mòbil i rellotges intel·ligents continua creixent a un ritme accelerat, multiplicant per tres la seva presència respecte a fa només dos anys.

Aquesta evolució tecnològica ha portat una comoditat innegable per al consumidor. Tanmateix, la immediatesa i la facilitat també plantegen nous reptes, especialment en matèria de control i seguretat. La possibilitat de pagar simplement apropant la targeta o el mòbil al terminal ha canviat els nostres hàbits, però alhora exigeix una atenció renovada per evitar errors o possibles cobraments indeguts.

| XCatalunya, BBVA

L’avís de BBVA i Banc Santander: revisar sempre l’import abans d’acceptar el pagament

Recentment, tant BBVA com Banc Santander han llançat un missatge conjunt per alertar els seus clients sobre la importància de ser meticulosos a l’hora d’efectuar pagaments amb targeta, especialment en operacions petites que no requereixen introduir el PIN.

Els bancs insisteixen en la necessitat de comprovar detingudament la pantalla del TPV abans de validar l’operació, ja que el sistema de pagament sense contacte, especialment per a imports inferiors a 50 €, fa que el procés sigui tan ràpid que el client podria no adonar-se d’un error o càrrec indegut en aquell moment.

Aquesta recomanació respon a la realitat que, en molts casos, el costum porta els consumidors a completar el pagament sense fixar-se en l’import exacte. Un petit descuit podria donar lloc a errors de facturació, o fins i tot a que s’efectuïn càrrecs superiors al valor real de la compra. El problema s’agreuja si, a més, el client rebutja la impressió del tiquet o rebut, pensant que una transacció de pocs euros no té importància.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

El paper del tiquet i el suport digital: com protegir-se d’errors i reclamacions

La funció del tiquet de compra adquireix especial rellevància en aquest context. Encara que pugui semblar un paper innecessari, especialment en compres de baix import, conservar-lo suposa disposar d’una prova immediata i tangible de l’import i l’hora exacta de la transacció. Aquesta pràctica resulta crucial en cas de detectar un càrrec incorrecte o necessitar reclamar posteriorment. Tant BBVA com Santander recalquen que l’única manera de tenir constància física del pagament és a través d’aquest rebut.

D’altra banda, ambdues entitats ofereixen solucions digitals per controlar els moviments del compte en temps real. Les aplicacions mòbils permeten consultar de seguida l’extracte de despeses, comprovar imports i horaris i rebre alertes per operacions sospitoses. Tanmateix, l’experiència demostra que molts usuaris no revisen aquests moviments fins passades diverses hores o fins i tot dies, cosa que pot dificultar la detecció i resolució ràpida d’incidències.

El risc de fraus en el pagament digital i les noves estratègies de protecció

En paral·lel a l’augment dels pagaments sense efectiu, els bancs i organismes reguladors han detectat un repunt en les pràctiques fraudulentes. El Banc d’Espanya, per exemple, ha alertat el 2024 de l’auge dels intents de frau a través de SMS i correus electrònics que suplanten la identitat de bancs, un fenomen conegut com a “smishing”. Encara que aquest tipus de frau no es limita als pagaments amb targeta, sí que posa de manifest la importància de la vigilància constant en cada transacció, sigui física o digital.

| Kampus Production de Pexels, ChatGPT

Les entitats financeres, conscients d’aquests riscos, estan impulsant tecnologies de control i protecció cada cop més sofisticades. BBVA i Santander han implementat notificacions en temps real, sistemes de doble autenticació i noves eines d’intel·ligència artificial per detectar moviments inusuals.

En l’horitzó, la tokenització de pagaments i la integració de la IA prometen reduir encara més el marge per al frau i els errors, automatitzant la supervisió i facilitant el bloqueig immediat d’operacions sospitoses.

Conclusió: l’usuari, primer filtre per a la seguretat bancària

L’augment dels pagaments digitals aporta comoditat i eficiència, però exigeix de l’usuari un nivell d’atenció constant. BBVA i Banc Santander insisteixen que el simple gest de mirar la pantalla del TPV, conservar el tiquet i consultar l’app bancària després de cada operació pot evitar problemes més grans.

| Canva Pro, XCatalunya

La tecnologia avança a gran velocitat, però la millor barrera continua sent la prudència i el control individual. Adoptar hàbits responsables en el pagament diari marca la diferència entre una transacció segura i un ensurt inesperat.