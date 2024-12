Barclays dona una gran notícia als accionistes de Banco Santander

Enmig d'un panorama financer marcat per la volatilitat i la incertesa a nivell mundial, les borses europees han reprès el seu caràcter alcista. L'Ibex 35, principal índex borsari espanyol, ha registrat en jornades recents pics intradia que no es veien des de feia més d'una dècada, assenyalant una certa fortalesa relativa en la renda variable europea.

Aquestes pujades estan cimentades en la confiança dels inversors en la recuperació de les principals economies de la Unió Europea, així com en la resiliència que estan mostrant, a poc a poc, les entitats financeres. Encara que la política monetària dels bancs centrals segueix subjecta a l'evolució de la inflació i a la por de nous repunts en els tipus d'interès, el sector bancari ha aprofitat cada senyal d'alleujament per retallar pèrdues i reactivar la seva projecció.

Ara, el centre d'atenció recau en Banco Santander, un dels gegants financers d'Espanya, els títols del qual han repuntat notablement en el mercat. Sumada a la tendència general de les entitats bancàries, Santander ha trobat un suport important en la recent valoració de Barclays. El banc britànic, després de reunir-se amb el director financer (CFO) de Santander a Londres, ha llançat un missatge optimista als accionistes de l'entitat espanyola, revelant l'expectativa d'un potencial alcista gens menyspreable.

| Banco Santander, Dima Valkov, XCatalunya

Barclays eleva el preu objectiu de Santander i recolza la seva solidesa

L'anunci de Barclays ha generat entusiasme entre els inversors: el banc britànic ha recomanat “sobreponderar” les accions de Santander, elevant el seu preu objectiu fins als 6,10 euros per acció. Aquest nou càlcul suposa un potencial de revaloració al voltant del 36% respecte als seus nivells de cotització actuals, posicionant Santander com un dels valors bancaris més atractius al parquet espanyol.

Les raons que fonamenten aquesta millora en la valoració sorgeixen de diversos factors clau. En primer lloc, l'entitat britànica destaca la confiança que manté el banc espanyol en les seves perspectives per a l'any fiscal 2025. Segons ha transcendit de la reunió, el RoTE (Return on Tangible Equity) de Santander es mouria en la part més alta de la forquilla prevista, entre el 15% i el 17%, un indicador que avança la possibilitat de major rendibilitat financera.

A més, la solidesa projectada pel banc no es veuria entelada en excés per un escenari en què els tipus d'interès podrien reduir-se gradualment en diferents geografies. Santander ha subratllat que el seu marge d'interessos està prou diversificat per resistir millor que altres entitats, gràcies al creixement del negoci de préstecs a Llatinoamèrica i Espanya, així com a la puixança del finançament d'automòbils al Regne Unit.

Més factors que impulsen la confiança en Santander

Encara que les retallades de tipus a Europa siguin probables a mitjà o llarg termini, al Brasil, un dels mercats més rellevants per a Santander, s'espera que el preu dels diners repunti a causa de l'increment de la inflació al país. Aquest ajust podria resultar, paradoxalment, en una millora de la rendibilitat del banc a la regió, sempre que aconsegueixi mantenir un bon equilibri entre la generació d'ingressos i el control dels costos de finançament.

| Canva

D'altra banda, l'entitat manté altes expectatives en el mercat nord-americà, afavorit en el seu dia per perspectives de creixement econòmic després de l'arribada de nous líders a la Casa Blanca, i també sosté que el seu negoci de banca privada continuarà expandint-se.

A més, Santander continua perfeccionant el seu perfil de risc i control de costos, cosa que reforça la salut del seu balanç i enforteix la seva posició de capital (CET 1). Tot això coincideix amb la reducció dels costos extraordinaris, que se situarien al voltant dels 1.000 milions d'euros aquest exercici, però amb mirades a disminuir l'any vinent.

Un futur prometedor per als accionistes

Els comentaris positius de Barclays sobre Santander se sumen a les valoracions d'altres analistes recollides per Reuters, que en conjunt fixen un preu objectiu mitjà de 5,72 euros i assenyalen un potencial de revaloració proper al 25%. Amb tot, el punt de vista de Barclays va un pas més enllà, arribant fins i tot a anticipar un millor rendiment.

La clau radicarà en la capacitat de Santander per aprofitar el creixement dels préstecs en mercats estratègics, continuar l'expansió en segments com el finançament d'automòbils i sostenir una estratègia de contenció de despeses eficient. Si tots aquests ingredients es mantenen en els pròxims mesos, els inversors podrien veure complertes les previsions de Barclays, brindant a les accions de Santander una posició més forta i amb un horitzó prometedor.