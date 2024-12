Ho diu el National Geographic: El poble de Tarragona que has de visitar

National Geographic és una de les publicacions més prestigioses del món. El seu objectiu principal és mostrar les meravelles del planeta. Des de fa dècades, ha estat referència en reportatges de viatge i fotografia; la revista sempre busca destacar racons especials i desconeguts.

Recentment, National Geographic ha posat la seva atenció en un petit poble costaner de Catalunya. Aquest poble ha estat qualificat com "un autèntic museu" per la revista. Aquesta declaració ha despertat la curiositat de viatgers de tot el món.

Roc de Sant Gaietà: Història i arquitectura

Roc de Sant Gaietà està ubicat a Roda de Berà, a la Costa Daurada. És un poble pintoresc que combina elements arquitectònics únics. Va ser fundat el 1964 amb la idea de recrear un ambient marítim i tradicional; i cada racó del lloc està ple de detalls que transporten a altres èpoques i regions.

La majoria de les construccions estan fetes amb pedra romana i elements rescatats d'edificis abandonats. Carrers estrets, places i passatges encantadors ofereixen un passeig inoblidable. Entre els punts més destacats hi ha el Claustre Romànic, que alberga una escultura mural de Philippe Lavaill; a més, el seu disseny combina les influències àrabs, italianes i també catalanes.

| Sergi Morillo

La Roca Foradada i més

Un dels edificis emblemàtics és el centre cívic La Roca Foradada. Aquest espai alberga galeries d'art i exposicions culturals. També destaca el Museu de la Ràdio de Luis del Olmo, amb una col·lecció de més de 500 aparells antics.

Un altre dels atractius del poble són les petites botigues i cafeteries que es troben als seus carrers. Aquests locals ofereixen productes artesanals i gastronòmics que reflecteixen la tradició de la zona. És el lloc ideal per gaudir d'un ambient relaxat mentre es degusta un bon cafè o una tapa típica.

Per si no fos prou, Roc de Sant Gaietà compta amb una ubicació privilegiada per contemplar el mar Mediterrani. Els seus miradors ofereixen vistes que deixen sense alè, convertint-lo en un lloc perfecte per desconnectar del bullici de la ciutat.

El passeig pel Camí de Ronda ofereix vistes espectaculars de la Costa Daurada. Aquest sender connecta Roc de Sant Gaietà amb Torredembarra. És una experiència ideal per als amants de la natura i la fotografia.

| Sergi Morillo

Catalunya, un destí ple d'encant

Catalunya és famosa per la seva gran diversitat paisatgística i cultural; a més de Roc de Sant Gaietà, hi ha molts altres pobles que val la pena visitar. Peratallada, al Baix Empordà, destaca pel seu aire medieval. Siurana, al Priorat, impressiona amb la seva ubicació sobre un penya-segat; cada poble té la seva pròpia història i bellesa.

Visitar aquests llocs no només ofereix una experiència cultural; també connecta amb la riquesa natural i gastronòmica del país. Catalunya és un tresor per als viatgers que busquen racons únics. Roc de Sant Gaietà és només el principi del que aquesta terra té per oferir.