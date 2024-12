Un banc poc conegut tira la casa per la finestra abans d'acabar el 2024

Unicaja és una entitat bancària que busca fer-se un lloc en el competitiu mercat financer. Fundada el 2011, aquesta institució sorgeix de la unió de diverses caixes d'estalvi del sud d'Espanya. El seu objectiu principal ha estat oferir un servei proper als clients i potenciar la seva presència en el sector.

Amb una base consolidada en regions com Andalusia i part de Castella-la Manxa, Unicaja s'ha centrat a captar clients a través de promocions atractives. Aquesta estratègia reflecteix la seva intenció de destacar entre entitats bancàries més grans i reconegudes. Malgrat la seva relativa joventut, ha aconseguit guanyar-se la confiança de milers d'usuaris.

Ara, a punt de tancar el 2024, Unicaja ha llançat una de les promocions més agressives de l'any. Aquest banc busca incentivar la domiciliació de nòmines i altres serveis. La seva oferta promet fins a 620 euros per a nous clients, cosa que no ha passat desapercebuda.

Fins a 620 euros per als nous clients

La nova promoció d'Unicaja ofereix un atractiu incentiu econòmic. Per aconseguir els 620 euros, els clients han de complir certs requisits. Aquest programa està disponible fins al 31 de gener de 2025, donant temps als interessats per adherir-s'hi.

| Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images, XCatalunya

El desglossament de l'incentiu inclou diverses bonificacions. Per domiciliar una nòmina o pensió d'almenys 2.000 euros, s'obté un ingrés únic de 400 euros. Si l'import és inferior, però superior a 800 euros, l'incentiu es redueix a 150 euros.

A més, Unicaja ofereix un 5% de reemborsament en compres realitzades amb la seva targeta de crèdit o a través de Bizum. Aquest reemborsament té un límit de 10 euros mensuals, acumulant fins a 120 euros en un any.

La promoció també inclou un incentiu de l'1% sobre els rebuts domiciliats, com llum, aigua o telecomunicacions. Aquest apartat permet sumar fins a 100 euros addicionals al total. En conjunt, la promoció busca premiar els clients per utilitzar de manera activa els serveis d'Unicaja.

Condicions clares i permanència obligatòria

Com en tota oferta financera, hi ha condicions a tenir en compte; aquesta promoció està dirigida exclusivament a nous clients. A més, la nòmina o pensió no ha d'haver estat domiciliada a Unicaja en els últims 12 mesos. Els usuaris interessats disposen de sis mesos des de l'adhesió per complir tots els requisits.

| OCU

Un altre punt important és la permanència obligatòria de 24 mesos amb l'entitat. Això assegura que els clients no es beneficiïn de la promoció i es desvinculin immediatament. Així mateix, els imports rebuts com a bonificació tenen consideració fiscal i estan subjectes a tributació.

Com accedir a la promoció?

Els interessats poden adherir-se a la promoció directament des de la banca digital d'Unicaja o sol·licitant una cita en qualsevol de les seves oficines. Aquest procés permet resoldre dubtes i garantir que es compleixen els requisits establerts.

Amb aquesta estratègia, Unicaja busca enfortir la seva posició en el mercat i captar nous clients. Si estàs pensant a canviar de banc, aquesta podria ser una oportunitat interessant per començar el 2025 amb un ingrés extra.