Banco Santander i BBVA competeixen amb una promoció idèntica per als seus clients

En un escenari econòmic marcat per la competència entre entitats financeres per captar nous clients, diversos bancs espanyols han llançat promocions atractives destinades a incentivar la domiciliació de nòmines. Aquestes ofertes busquen no només atreure nous usuaris, sinó també fidelitzar els existents mitjançant bonificacions i beneficis addicionals.

Un exemple destacat és la promoció de Banco Santander, que ofereix fins a 400 euros bruts a aquells que domiciliïn la seva nòmina o pensió. Per accedir a aquesta bonificació, és necessari que l'import mensual sigui d'almenys 2.500 euros i que es domiciliïn dos rebuts amb periodicitat mensual. Si la nòmina és inferior, però supera els 600 euros, la bonificació es redueix a 300 euros bruts. A més, l'entitat exigeix un compromís de permanència de 24 mesos.

Per la seva banda, BBVA també ofereix una bonificació de 400 euros bruts per domiciliar la nòmina. En aquest cas, el requisit és que el salari mensual sigui d'almenys 800 euros. La permanència exigida és de 12 mesos i l'oferta està dirigida exclusivament a nous clients.

L'oferta és limitada en el temps

Aquestes promocions reflecteixen una estratègia comuna en el sector bancari espanyol, on entitats com Kutxabank també se sumen a la tendència oferint bonificacions similars. En el cas de Kutxabank, l'oferta s'estén fins al 30 de juny i contempla un pagament de 400 euros nets per a aquells que domiciliïn per primera vegada la seva nòmina, sempre que aquesta sigui d'almenys 2.500 euros mensuals. Si el salari és inferior, però supera els 800 euros, la bonificació es redueix a 200 euros nets. El compromís de permanència en aquest cas és de 36 mesos, encara que es redueix a 12 mesos per a clients menors de 30 anys.

Exigències paral·leles: res és gratis

És important destacar que, encara que aquestes ofertes poden resultar atractives, solen venir acompanyades de condicions específiques, com l'exigència de domiciliar rebuts addicionals o mantenir una permanència determinada. Per això, és recomanable que els interessats avaluïn detingudament les condicions de cada promoció i considerin si s'ajusten a les seves necessitats financeres i personals.