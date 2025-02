Novetat important al Banco Santander: Molts beneficiats

per Pol Nadal

En un entorn econòmic on les institucions financeres busquen maximitzar el valor per als seus accionistes, Banco Santander ha fet un pas significatiu en proposar un augment en el seu dividend en efectiu amb càrrec als resultats de 2024. Aquest moviment reflecteix la sòlida posició financera de l'entitat i el seu compromís amb la retribució a l'inversor.

Context econòmic actual i situació financera del Banco Santander

L'any 2024 ha estat particularment destacat per a Banco Santander, registrant un benefici atribuït de 12.574 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 14% respecte a l'exercici anterior. Aquest creixement s'ha vist impulsat per un augment del 8% en els ingressos totals, assolint els 62.000 milions d'euros, i una rendibilitat sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3%. Aquests resultats reflecteixen la capacitat del banc per adaptar-se a un entorn financer dinàmic i aprofitar oportunitats en diversos mercats.

Increment del dividend i recompra d'accions

El consell d'administració de Banco Santander ha anunciat que sotmetrà a votació en la pròxima junta general d'accionistes, prevista per al 4 d'abril de 2025, un dividend final en efectiu d'11 cèntims d'euro per acció amb càrrec als resultats de 2024. Si s'aprova, aquest pagament es farà efectiu el 2 de maig de 2025. Amb aquest dividend complementari, la remuneració total en efectiu per acció ascendiria a 21 cèntims d'euro, la qual cosa suposa un increment superior al 19% en comparació amb l'any anterior.

A més del dividend en efectiu, l'entitat ha implementat programes de recompra d'accions com a part de la seva estratègia de retribució a l'accionista. Des de 2021, i considerant el programa en curs, Banco Santander haurà retornat aproximadament 9.500 milions d'euros als seus accionistes mitjançant la recompra d'aproximadament el 15% dels seus títols. Aquesta estratègia no només busca incrementar el valor per a l'accionista, sinó també optimitzar l'estructura de capital del banc.

Perspectives per a 2025 i compromís amb els accionistes

Mirant cap al futur, Banco Santander ha establert objectius ambiciosos per a 2025. Entre ells s'inclouen assolir ingressos propers als 62.000 milions d'euros, un creixement dels ingressos per comissions en un dígit mitjà-alt en euros constants, i una reducció de la base de costos en comparació amb 2024. Així mateix, el banc aspira a mantenir una ràtio de capital CET1 del 13% i un RoTE superior al 17%. Aquests objectius demostren la intenció de l'entitat de continuar enfortint la seva posició financera i generar valor sostenible per als seus accionistes.

En línia amb la seva política de retribució, i gràcies a una sòlida generació orgànica de capital que ha permès assolir una ràtio CET1 del 12,8% en 2024, Banco Santander té previst destinar fins a 10.000 milions d'euros als seus accionistes mitjançant programes de recompra d'accions corresponents als resultats de 2025 i 2026, addicionals a la distribució ordinària de dividends en efectiu. Aquesta iniciativa està subjecta a les aprovacions corporatives i reguladores pertinents i reflecteix el ferm compromís del banc amb la creació de valor per als seus inversors.