Un banc ofereix un dipòsit que arriba al 4% anual

En plena guerra per captar l'estalvi dels petits i mitjans inversors, una entitat financera ha donat un cop sobre la taula amb un nou producte híbrid que combina el millor dels dipòsits tradicionals amb l'adrenalina —i els riscos— del mercat borsari. En un context en què molts dipòsits amb prou feines arriben al 2% anual i la inflació continua erosionant el poder adquisitiu, aquesta proposta ha sorprès més d'un per la seva agressivitat… i per la promesa d'una rendibilitat molt superior a la mitjana.

El producte, que ha començat a comercialitzar-se aquest 1 d'abril, es presenta com una oportunitat per a aquells que busquen una rendibilitat estable, però no renuncien a un possible plus vinculat a l'evolució de certes accions en borsa. El curiós és que aquest dipòsit estructurat ofereix dos rendiments diferents, repartits de manera equitativa entre dos vehicles d'inversió… encara que no tots els beneficis estan garantits.

L'atractiu del segur… i el risc del mercat

El funcionament del producte és tant enginyós com exigent. El client ha de realitzar una inversió mínima de 20.000 euros, que es divideix en dos trams: la meitat es destina a un dipòsit tradicional a 12 mesos, amb un tipus d'interès garantit del 3,25%. Aquesta part no té truc: l'inversor sap d'antuvi quant guanyarà i quan ho rebrà.

L'altre 50% s'inverteix en una nota estructurada a tres anys, el cupó de la qual està condicionat al comportament borsari de dues grans companyies espanyoles. Si ambdues accions —que pertanyen al sector tecnològic i infraestructures— mantenen o superen el seu preu de sortida en cadascuna de les tres dates d'observació (una per any), l'inversor podrà obtenir un 4,08% anual acumulable, a més de recuperar el 100% del seu capital.

Això sí, si els preus no arriben al llindar establert en les dates clau, no hi haurà cupó. En aquest escenari, només s'asseguraria la rendibilitat del dipòsit tradicional, i la nota estructurada es liquidaria sense interessos. El capital, en tot cas, està garantit. Però la rendibilitat global podria quedar-se per sota del que s'esperava si les condicions borsàries no acompanyen.

Quines accions decideixen el destí de l'inversor?

Aquí és on entra el component d'incertesa que ha disparat l'interès —i també la cautela— entre els estalviadors més informats. La rendibilitat extra d'aquest producte depèn exclusivament de l'evolució de dos valors de l'IBEX 35, la cotització dels quals serà determinant el 2026, 2027 i 2028. Només si ambdós compleixen en totes les dates, s'activaran els pagaments anticipats i el producte assolirà la seva rendibilitat màxima.

Durant dies s'ha especulat sobre quins eren aquests valors. Bancs? Energètiques? Telecos? Alguns mitjans financers ho han insinuat, però sense confirmar.

I finalment, s'ha desvetllat el misteri: les dues companyies clau que decidiran l'èxit o el fracàs d'aquest dipòsit estructurat són Acciona i Amadeus. El banc darrere del producte no és altre que EBN Banco, que ja ha llançat productes similars en el passat, però mai amb aquesta combinació tan agressiva entre seguretat i rendiment variable. Una aposta que, per a alguns, pot ser una oportunitat... i per a altres, un risc calculat.