3,72 % anual: El dipòsit d'un banc que molts estaven esperant

En un context econòmic caracteritzat per la volatilitat i la creixent incertesa sobre el rumb futur dels tipus d'interès, trobar productes bancaris que ofereixin una rendibilitat atractiva s'ha convertit en un autèntic desafiament per a molts estalviadors. A mesura que els bancs centrals, inclòs el Banc Central Europeu (BCE), moderen les seves pujades de tipus, la batalla per captar nous clients mitjançant ofertes diferenciadores s'intensifica en el sector financer.

En aquest escenari, Deutsche Bank Espanya ha llançat al mercat un producte especialment interessant: el Dipòsit Confiança, que promet fins a un 3,72% anual, xifra considerablement per sobre de la mitjana del mercat actual. Aquesta oferta està generant interès entre estalviadors i inversors que busquen maximitzar els seus guanys amb una entitat reconeguda i fiable.

Com funciona el Dipòsit Confiança?

El producte de Deutsche Bank parteix d'una rendibilitat base del 2% TAE per a un període d'un any, amb la possibilitat d'augmentar progressivament aquesta rendibilitat en funció del grau de vinculació del client amb el banc.

Per accedir a una taxa més atractiva, els clients han de complir amb requisits específics. En domiciliar una nòmina o pensió mínima de 1.500 euros mensuals, la rendibilitat puja automàticament fins al 2,5% TAE. Però els avantatges no acaben aquí: si a més el client contracta i utilitza activament una targeta de crèdit amb despeses anuals per valor d'almenys 3.000 euros, s'incrementa un altre 0,25%, assolint així un 2,75% TAE.

La vinculació màxima, que porta la rendibilitat fins al 3% TAE, s'aconsegueix mitjançant la inversió d'almenys 10.000 euros en un fons gestionat per Deutsche Bank Espanya. És important destacar que totes aquestes vinculacions s'han de mantenir vigents durant l'any complet del dipòsit per beneficiar-se de la rendibilitat total promesa.

Compatibilitat i avantatges addicionals

Una altra característica atractiva del Dipòsit Confiança és que es pot complementar amb el Compte Més DB, un compte dissenyat específicament per captar nous clients mitjançant bonificacions directes. En domiciliar una nòmina superior als 2.000 euros en aquest compte, el client rep una bonificació addicional de fins a 360 euros anuals, distribuïts en pagaments mensuals de 30 euros.

D'aquesta manera, sumant ambdues promocions, la rendibilitat efectiva del dipòsit podria arribar fins al 3,72% anual si s'inverteix l'import mínim de 50.000 euros, obtenint així una remuneració total de 1.860 euros a l'any. Per a inversions més altes, per exemple, el límit màxim de 300.000 euros, la remuneració arribaria a ser de fins a 9.360 euros, la qual cosa es tradueix en un interessant rendiment per a aquells estalviadors amb més recursos disponibles.

Fernando Camacho, responsable de Banking Products a Deutsche Bank Espanya, ha destacat aquesta iniciativa com una resposta directa al context actual, marcat per una alta volatilitat i una perspectiva de tipus moderats a curt termini. L'expert assenyala que aquest dipòsit no només ofereix rendibilitats atractives, sinó que també busca incentivar una relació més profunda i estable amb els clients mitjançant productes integrals i vinculants que beneficiïn ambdues parts.