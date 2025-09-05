Avui ha arribat a Lidl la bogeria que tothom demanava per a la tornada a l'escola

Setembre marca el retorn a les aules i, amb ell, la inevitable despesa familiar en material escolar. Entre llibres, motxilles i eines, la llista de compres sembla no tenir fi. Fins i tot els informatius d’aquesta època presenten extensos reportatges esmentant els alts costos que assumirà cada família.
És en aquesta realitat que qualsevol novetat que combini funcionalitat, bon preu i sostenibilitat es converteix en tendència. I avui, Lidl ha encertat de ple amb un producte que ja és sensació entre els consumidors. Mai no havia estat tan fàcil aconseguir que els nois s’aixequessin d’hora per anar a classe.
Un rellotge que projecta un cel estrellat
Lidl posa a la venda a totes les seves botigues un despertador amb projector d’estrelles pensat per millorar les nits i els despertares escolars. El nou despertador infantil de Lidl no només compleix la seva funció bàsica, sinó que incorpora detalls que el converteixen en un producte especial. Projecta un cel estrellat al sostre amb canvi automàtic de color, cosa que aporta un ambient relaxant i màgic al dormitori.
A més, compta amb deu melodies diferents i cinc sons naturals per facilitar el descans o crear una atmosfera tranquil·la abans d’anar a dormir. Compta amb la funció de làmpada nocturna i temporitzador de 15 o 30 minuts per apagar automàticament la llum projectada.
El dispositiu també mostra hora, dia, mes, any, dia de la setmana i temperatura a la seva pantalla. Inclou doble alarma, cosa que permet configurar dos horaris diferents, ideal per a famílies amb diversos infants o rutines variables.
Consum funcional, preu baix i un disseny que enamora
Per només 11,99 euros, Lidl ofereix un producte que compleix diverses exigències dels consumidors actuals: utilitat, entreteniment i economia. Aquest despertador no és un simple rellotge, és un aliat per establir horaris de son de manera positiva i sense baralles.
El seu disseny senzill i compacte el fa perfecte per a qualsevol habitació infantil. I la seva facilitat d’ús el converteix en una opció ideal per a totes les edats. Lidl el presenta com a part de la seva selecció especial per a la tornada a classe, on el consum intel·ligent i pràctic és protagonista.
El supermercat torna a demostrar que sap interpretar el que les famílies necessiten en aquesta època. Productes que ajudin en el dia a dia sense suposar una despesa elevada. Aquest rellotge-projector és un exemple clar de com unir tecnologia simple amb benestar familiar.