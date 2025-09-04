Sembla de Vileda, però és de Mercadona i costa menys de 5 euros: una autèntica bogeria

Els passadissos de Mercadona amaguen autèntiques joies per a qui busca productes útils, eficaços i, sobretot, a bon preu. No és estrany que algunes de les seves propostes es facin virals per la seva relació qualitat-preu. Aquesta vegada, el protagonisme el té un article molt popular entre els consumidors.
En un mercat on les marques líders dominen pel reconeixement, Mercadona sorprèn amb una alternativa funcional que no té res a envejar. El preu és només un dels motius pels quals està triomfant en vendes. La seva utilitat, versatilitat i disseny la converteixen en un imprescindible per a la neteja de la llar.
Una solució de Mercadona per a la neteja diària
El Tiràs Atrapa Pols multiús de Mercadona s'ha convertit en un dels productes més comentats de la setmana. Inclou una base resistent i lleugera, juntament amb 10 baietes d'un sol ús llestes per utilitzar. Tot per menys de 5 euros, només 4,50 euros, una xifra que deixa en evidència altres marques més conegudes.
El seu disseny ergonòmic permet netejar amb comoditat sense esforç físic. El capçal flexible arriba sense problema a zones de difícil accés, com sota els mobles o racons. A més, les baietes es col·loquen i es retiren fàcilment, sense embrutar-se les mans.
Un producte de Mercadona pensat per a més que el terra
Tot i que el tiràs està dissenyat per a la neteja de terres, els seus usos van molt més enllà. Gràcies a la seva estructura fina i manejable, també serveix per netejar sostres, parets, prestatgeries, sòcols i fins i tot vidres. N'hi ha prou amb afegir l'accessori adequat, com un pal extensible universal, per treure'n el màxim profit.
Molts consumidors ja l'utilitzen per treure la pols en superfícies altes o per eliminar el greix acumulat als mobles de cuina. També resulta ideal per a llars amb mascotes, ja que recull amb facilitat pèls i borra. Tot això amb un lliscament suau i sense ratllar les superfícies.
Mercadona sap molt bé el que els consumidors demanen
Amb aquest tiràs, la cadena valenciana torna a encertar oferint un producte útil, econòmic i fàcil de fer servir. En plena temporada de neteja postvacacional, es converteix en un aliat perfecte per deixar la llar impecable. La proposta de Mercadona respon directament al que busca el consumidor modern: eficiència sense gastar de més.
Qui la prova destaca la seva durabilitat, la bona fixació del pal i la possibilitat de combinar-la amb diferents accessoris de neteja. Una alternativa senzilla i accessible que ja està generant recomanacions boca-orella. El resultat? Un nou èxit silenciós als prestatges de Mercadona.