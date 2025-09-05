Hoy ha llegado a Lidl la locura que todos pedían a gritos para la vuelta al cole

Septiembre marca el regreso a las aulas y con él, el inevitable desembolso familiar en material escolar. Entre libros, mochilas y herramientas, la lista de compras parece no tener fin. Incluso, los noticiarios de esta época presentan extensos reportajes mencionando los altos costes que asumirá cada familia.

Es en esta realidad que cualquier novedad que combine funcionalidad, buen precio y sostenibilidad se convierte en tendencia. Y hoy, Lidl ha dado justo en el blanco con un producto que ya es sensación entre los consumidores. Nunca había sido tan fácil lograr que los chicos se levanten temprano para ir al cole.

| Lidl

Un reloj que proyecta un cielo estrellado

Lidl pone a la venta en todas sus tiendas, un despertador con proyector de estrellas pensado para mejorar las noches y los despertares escolares. El nuevo despertador infantil de Lidl no solo cumple su función básica, sino que incorpora detalles que lo convierten en un producto especial. Proyecta un cielo estrellado en el techo con cambio automático de color, lo que aporta un ambiente relajante y mágico al dormitorio.

Además, cuenta con diez melodías diferentes y cinco sonidos naturales para facilitar el descanso o crear una atmósfera tranquila antes de dormir. Integra función de lámpara nocturna y temporizador de 15 o 30 minutos para apagar automáticamente la luz proyectada.

El dispositivo también muestra hora, día, mes, año, día de la semana y temperatura en su pantalla. Incluye doble alarma, lo que permite configurar dos horarios diferentes, ideal para familias con varios niños o rutinas variables.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Consumo funcional, precio bajo y un diseño que enamora

Por solo 11,99 euros, Lidl ofrece un producto que cumple con varias exigencias de los consumidores actuales: utilidad, entretenimiento y economía. Este despertador no es un simple reloj, es un aliado para establecer horarios de sueño de forma positiva y sin peleas.

Su diseño sencillo y compacto lo hace perfecto para cualquier habitación infantil. Y su facilidad de uso lo convierte en una opción ideal para todas las edades. Lidl lo presenta como parte de su selección especial para la vuelta al cole, donde el consumo inteligente y práctico es protagonista.

El supermercado vuelve a demostrar que sabe interpretar lo que las familias necesitan en esta época. Productos que ayuden en el día a día sin suponer un gasto elevado. Este reloj-proyector es un ejemplo claro de cómo unir tecnología simple con bienestar familiar.