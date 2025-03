Avís urgent de la Seguretat Social a qui ha fet la mili i vol jubilar-se

La Seguretat Social ha emès recentment un avís dirigit a aquells que van realitzar el servei militar obligatori a Espanya, destacant la seva rellevància en el procés de jubilació anticipada. Encara que aquest període no incrementa el percentatge de la pensió en la jubilació ordinària, sí que pot ser determinant per completar els anys mínims de cotització exigits en certs casos de jubilació anticipada, tant voluntària com involuntària.​

Context actual de la jubilació

A partir de l'1 de gener de 2025, l'edat ordinària de jubilació a Espanya s'ha establert en 66 anys i 8 mesos per a aquells que hagin cotitzat menys de 38 anys i 3 mesos. Aquells que superin aquest període de cotització poden jubilar-se als 65 anys.

Aquest ajust forma part d'una transició progressiva que culminarà el 2027, quan l'edat de jubilació es fixarà en 67 anys per a aquells que no arribin als 38 anys i 6 mesos de cotització.

En aquest context, la possibilitat d'accedir a la jubilació anticipada adquireix especial rellevància per a molts treballadors. No obstant això, és essencial complir amb certs requisits, entre ells, acreditar un període mínim de cotització. És aquí on el temps dedicat al servei militar obligatori pot jugar un paper crucial.​

El paper del servei militar en la jubilació anticipada

El servei militar obligatori, conegut popularment com "la mili", va ser una obligació per a molts espanyols fins a la seva abolició el 2001. Encara que aquest període no es considera com a temps cotitzat per a la jubilació ordinària, la Seguretat Social permet computar-lo per assolir el període mínim de cotització requerit en casos de jubilació anticipada.​

Concretament, es pot sumar fins a un màxim d'un any del servei militar o de la prestació social substitutòria per complir amb els requisits legals necessaris per retirar-se abans de l'edat establerta. Aquest reconeixement és vàlid tant per a la jubilació anticipada voluntària com per a la involuntària.​

És important destacar que aquest benefici no incrementa el percentatge de la pensió en la jubilació ordinària. La seva aplicació es limita exclusivament a facilitar l'accés a la jubilació anticipada, permetent que més persones puguin complir amb els requisits mínims de cotització.​

Procediment per acreditar el servei militar

Perquè el temps del servei militar sigui reconegut, és necessari seguir un procediment específic. Segons informa la Seguretat Social, el primer pas és sol·licitar un certificat oficial a la Delegació del Ministeri de Defensa. Aquest document ha de ser presentat juntament amb el DNI davant la Seguretat Social, que s'encarregarà de verificar i sumar el període corresponent a l'historial de cotització del sol·licitant.​

Es recomana gestionar aquesta documentació amb suficient antelació per evitar retards en la resolució de la sol·licitud de jubilació.​

Equiparació del Servei Social Femení

Des de 2021, la normativa també contempla el reconeixement del Servei Social Femení, una obligació que en el seu moment s'aplicava exclusivament a les dones. Aquest període, equiparat al servei militar, pot ser igualment utilitzat per completar els anys de cotització requerits en casos de jubilació anticipada.​

Igual que passa amb el servei militar, aquest temps no incrementa el percentatge de la pensió en la jubilació ordinària, limitant el seu impacte únicament a aquells que busquen retirar-se abans de l'edat legal.​