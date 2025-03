La justícia marca precedent i et podria afectar si ets client de Caixabank

per Mireia Puig

En el panorama financer actual, la transparència i l'equitat en les pràctiques bancàries són fonamentals per mantenir la confiança dels consumidors. No obstant això, recents sentències judicials han posat de manifest certes pràctiques abusives per part d'algunes entitats financeres, especialment en la comercialització de productes vinculats a préstecs hipotecaris.

Sentència contra CaixaBank per imposició unilateral d'assegurances de vida

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Lebrija ha dictat una sentència que declara abusiva la inclusió d'una assegurança de vida en un contracte de préstec hipotecari per part de CaixaBank.

Segons la resolució, els consumidors afectats van subscriure aquest contracte sense haver tingut l'opció de decidir si desitjaven o no contractar l'assegurança en qüestió, que va ser imposada de manera unilateral per l'entitat bancària.

| Economía Digital, Cecilie_Arcurs de Getty Images Signature, XCatalunya

En conseqüència, el tribunal ha declarat nul·la aquesta clàusula dins del contracte i ha condemnat CaixaBank a retornar l'import de la prima de l'assegurança, a més de recalcular el quadre d'amortització del préstec hipotecari. Així mateix, l'entitat financera haurà d'assumir els interessos generats i les costes processals derivades d'aquest procediment.

Aquesta sentència se suma a altres resolucions judicials que han condemnat pràctiques similars en el sector bancari espanyol. Per exemple, el Jutjat de Primera Instància número 7 de Pamplona va considerar abusiva la imposició d'una assegurança de vida de prima única en signar una hipoteca, condemnant CaixaBank a retornar l'import de la pòlissa no consumit.

Implicacions per als clients

Aquestes resolucions judicials estableixen precedents importants que reforcen els drets dels consumidors davant pràctiques abusives de les entitats financeres. Els clients que hagin estat objecte d'imposicions similars en els seus contractes hipotecaris podrien tenir la possibilitat de reclamar la nul·litat d'aquestes clàusules i la devolució de les quantitats abonades indegudament.

| CaixaBank

És essencial que els consumidors revisin detingudament els termes dels seus contractes i, en cas de detectar clàusules que considerin abusives, busquin assessorament legal especialitzat per avaluar la viabilitat d'una reclamació. La jurisprudència recent mostra una tendència favorable cap a la protecció dels drets dels consumidors en aquests casos.

Recomanacions per evitar pràctiques abusives

Per prevenir situacions similars en el futur, és recomanable que els consumidors prenguin les següents precaucions: