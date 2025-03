Avís urgent de l'OCU: Evita aquests peixos al supermercat

El peix és un aliment fonamental en la dieta mediterrània, valorat per la seva aportació de proteïnes d'alta qualitat, àcids grassos omega-3 i diversos minerals essencials. No obstant això, no totes les espècies ofereixen els mateixos beneficis, i algunes poden presentar riscos per a la salut a causa de l'acumulació de contaminants com el mercuri. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès recentment un advertiment sobre certs peixos que hauríem d'evitar al supermercat.​

Peixos amb alt contingut de mercuri

El mercuri és un metall pesant que es troba en els oceans i que, a través de la cadena alimentària, pot acumular-se en els teixits dels peixos. Les espècies més grans i longeves tendeixen a presentar concentracions més elevades d'aquest contaminant.

Segons l'OCU, els peixos amb major contingut de mercuri són:​

Peix espasa: Conegut també com a emperador, és un depredador de gran mida que acumula alts nivells de mercuri a causa de la seva posició en la cadena tròfica. ​

Tonyina vermella: Molt apreciada en la gastronomia, especialment en plats com el sushi, aquest peix de gran mida també presenta concentracions significatives de mercuri.

Taurons: Espècies com la tintorera i el marraix, encara que menys comunes en la dieta habitual, poden trobar-se en alguns mercats i contenen nivells elevats d'aquest metall pesant. ​

La ingesta excessiva de mercuri pot afectar el sistema nerviós, especialment en nens i dones embarassades, per la qual cosa es recomana moderar el consum d'aquests peixos.​

Alternatives més segures i saludables

Afortunadament, hi ha nombroses opcions de peix que presenten nivells baixos de mercuri i que aporten beneficis nutricionals significatius. L'OCU destaca les següents espècies com a alternatives segures:

Salmó: Ric en àcids grassos omega-3, és una excel·lent font de proteïnes i vitamines.​

Lluç: Un peix blanc de sabor suau, baix en greixos i amb un contingut moderat de mercuri.​

Llenguado: Apreciat per la seva textura delicada, és una opció saludable i segura.​

Mol·luscs bivalves: Com musclos i cloïsses, són baixos en mercuri i aporten minerals essencials.​

Cefalòpodes: Pops i calamars són opcions nutritives amb nivells baixos de contaminants.

A més, els productes procedents d'aqüicultura solen presentar menors concentracions de mercuri en comparació amb els de pesca salvatge. ​

Recomanacions per a un consum segur

Per gaudir dels beneficis del peix minimitzant els riscos associats al mercuri, es recomana alternar entre diferents espècies de peix, incloent tant peixos blancs com blaus, per equilibrar la dieta i reduir l'exposició a contaminants.​

Un altre punt important és verificar la procedència i el mètode de producció del peix, optant preferentment per productes d'aqüicultura o de zones de pesca menys contaminades.​

Finalment, seguir les recomanacions de consum. Especialment en grups vulnerables com nens i dones embarassades, limitar la ingesta de peixos amb alt contingut de mercuri i optar per alternatives més segures.​