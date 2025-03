La novetat de BBVA adaptada als temps i que molts estaven esperant

per Mireia Puig

En un moviment que ha sorprès a molts, BBVA s'ha convertit en el primer gran banc espanyol a oferir als seus clients particulars la possibilitat d'operar amb criptomonedes com bitcoin i ether. Aquesta iniciativa, que començarà amb un grup reduït d'usuaris, s'estendrà gradualment a tots els clients a l'Estat espanyol.

Autorització oficial

BBVA ha obtingut l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per prestar serveis de custòdia i execució d'ordres de compravenda de criptoactius a Espanya. Aquest pas s'emmarca dins del nou Reglament sobre els Mercats de Criptoactius (MiCA) de la Unió Europea, que busca regular i protegir els inversors en aquest àmbit.

Els clients podran gestionar les seves operacions amb criptomonedes directament des de l'aplicació mòbil del banc, integrant aquestes transaccions en el mateix entorn on manegen els seus comptes i operacions bancàries habituals. A més, BBVA ha desenvolupat una plataforma pròpia de custòdia de claus criptogràfiques, garantint la seguretat dels actius sense dependre de tercers. ​

Un directiu explica el motiu d'aquesta nova mesura

Gonzalo Rodríguez, responsable de Banca Retail de BBVA a Espanya, va expressar: "Volem facilitar als nostres clients la inversió en criptoactius amb una oferta senzilla i fàcilment accessible des del mòbil, d'una manera 100% digital. El nostre objectiu és acompanyar-los en l'acostament a aquest nou segment dels actius digitals amb les garanties de solvència i seguretat que ofereix un banc com BBVA". ​

Aquest anunci ha generat diverses reaccions en el sector financer. Mentre alguns bancs han mostrat cautela a causa de la volatilitat de les criptomonedes, BBVA aposta per facilitar aquestes operacions als seus clients, recolzat per l'experiència adquirida a Suïssa i Turquia, on ja ofereix serveis similars des de 2021 i 2023, respectivament.

Iniciativa ben rebuda per les persones que inverteixen en criptomonedes

A les xarxes socials, la notícia ha estat rebuda amb entusiasme per part dels inversors en criptomonedes, que veuen en aquesta iniciativa una validació del mercat per part d'una entitat financera tradicional.

Tanmateix, també hi ha veus que adverteixen sobre els riscos associats a aquests actius i la necessitat d'una adequada educació financera.​

Amb aquest moviment, BBVA es posiciona a l'avantguarda de la transformació digital en la banca espanyola, adaptant-se a les noves tendències i demandes del mercat. Seguiran altres bancs els seus passos en el futur proper?​