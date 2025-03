S'acosta la Declaració de la Renda: Així podries perdre l'Ingrés Mínim Vital

per Mireia Puig

La campanya de la Declaració de la Renda 2024-2025 s'acosta, i amb ella, sorgeixen dubtes sobre com afecta els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). És essencial comprendre les obligacions fiscals associades a l'IMV per evitar possibles sancions o la pèrdua d'aquesta prestació.

En un escenari econòmic marcat per la recuperació postpandèmia i la inflació, l'IMV ha estat una iniciativa polèmica. Molts ciutadans consideren que és injust i que no contribueix al fet que els seus beneficiaris vulguin treballar. Aquesta prestació, gestionada per la Seguretat Social, busca garantir un nivell mínim d'ingressos a les persones i famílies en suposada situació de vulnerabilitat econòmica.

Segons dades recents, l'IMV ha beneficiat més de 1,5 milions de persones des de la seva implementació el 2020. La quantia de la prestació varia en funció de la composició de la llar i altres factors, oscil·lant entre 658,59 euros mensuals per a un adult sol i fins a 1.448,90 euros per a unitats familiars més àmplies.

Obligacions fiscals per als beneficiaris de l'IMV

Una de les principals novetats en la campanya de la Renda 2024-2025 és l'obligació que tots els beneficiaris de l'IMV presentin la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), independentment de la quantia percebuda. Això inclou tant el titular de la prestació com tots els membres de la unitat de convivència, fins i tot si són menors d'edat.

És important destacar que l'IMV en si mateix és una renda exempta de tributació fins als 12.600 euros anuals, equivalents a 1,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). No obstant això, qualsevol ingrés addicional que superi aquest llindar haurà de ser declarat i tributat com a rendiment del treball.

Conseqüències de no presentar la declaració de la renda

La no presentació de la declaració de la renda per part dels beneficiaris de l'IMV pot comportar conseqüències significatives. La Seguretat Social realitza revisions periòdiques per verificar el compliment dels requisits, i qualsevol incompliment pot derivar en la suspensió o retirada immediata de la prestació.

A més, l'Agència Tributària pot imposar sancions per no complir amb les obligacions fiscals, la qual cosa podria afectar negativament la situació econòmica de les famílies beneficiàries.

Recomanacions per als beneficiaris de l'IMV

Per garantir el manteniment de l'IMV i complir amb les obligacions fiscals, es recomana que tots els membres de la unitat de convivència presentin la declaració de l'IRPF, fins i tot si no han obtingut altres ingressos a més de l'IMV.

Abans de confirmar la declaració, és crucial revisar que totes les dades fiscals siguin correctes i reflecteixin la realitat econòmica de la llar. En cas de dubtes, és aconsellable consultar amb un assessor fiscal o acudir a les oficines de l'Agència Tributària per rebre orientació adequada.

En conclusió, la presentació de la declaració de la renda és un requisit indispensable per als beneficiaris de l'IMV. Complir amb aquesta obligació no només evita possibles sancions, sinó que també assegura la continuïtat d'una prestació vital per a moltes famílies a Espanya.