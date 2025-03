La carta d'Hisenda que molts temen i que t'arribarà si fas això

per Mireia Puig

L'economia digital ha transformat la manera en què realitzem transaccions, facilitant la compra i venda de productes de segona mà a través de plataformes com Wallapop, Vinted o eBay. No obstant això, aquesta comoditat ve acompanyada de noves responsabilitats fiscals que els usuaris han de conèixer per evitar sorpreses desagradables en forma de notificacions de l'Agència Tributària.

Novetats fiscals per a venedors en plataformes digitals

A partir de l'1 de gener de 2024, va entrar en vigor la Directiva europea DAC7, que obliga les plataformes digitals a informar Hisenda sobre els usuaris que realitzin més de 30 operacions o superin els 2.000 euros en ingressos anuals. Aquesta mesura busca augmentar la transparència en les transaccions digitals i assegurar que totes les operacions comercials, incloses les realitzades per particulars, contribueixin a la recaptació fiscal.

Les plataformes estan obligades a recopilar i verificar informació sobre les transaccions que els usuaris hagin realitzat entre l'1 de gener i el 31 de desembre. Per a això, sol·licitaran a cada venedor que proporcioni tota la informació requerida en un termini de 60 dies.

Després d'aquesta recollida de dades, es notificarà a l'Agència Tributària, que intercanviarà la informació amb la resta dels estats membres per tenir un major control en les operacions realitzades. En cas que els usuaris no proporcionin les dades sol·licitades, poden enfrontar-se a sancions.

D'aquesta manera, en ser aquest el primer exercici - recordem que la Declaració de la Renda que es farà a l'abril fa referència a 2024 i la directiva va entrar en vigor aquest any - molts ciutadans estaran preocupats.

Qui rebrà la carta d'Hisenda?

Els venedors que superin els límits establerts—més de 30 transaccions o ingressos superiors a 2.000 euros anuals—podrien rebre una notificació de l'Agència Tributària. Aquesta carta informarà sobre l'obligació de declarar els ingressos obtinguts a través d'aquestes plataformes i advertirà sobre possibles sancions en cas d'incompliment.

És important destacar que, encara que se superin aquests límits, només es tributarà si s'ha obtingut un guany patrimonial, és a dir, si el producte s'ha venut per un preu superior al d'adquisició. En aquest cas, el guany s'haurà d'incloure en la declaració de la renda i estarà subjecte a una tributació que oscil·la entre el 19% i el 28%, depenent de l'import del guany.

Què han de fer els venedors per complir amb la normativa?

Per evitar problemes amb Hisenda, és recomanable que els venedors en plataformes digitals mantinguin un registre detallat de les seves transaccions, incloent-hi dates, imports i descripcions dels productes venuts. A més, és fonamental conservar els justificants de compra dels articles venuts per poder demostrar el preu d'adquisició en cas de ser requerit per l'Agència Tributària.

Si se superen els límits establerts, és aconsellable consultar amb un assessor fiscal per determinar si és necessari incloure aquestes operacions en la declaració de la renda i com fer-ho correctament. D'aquesta manera, s'evitaran possibles sancions i es garantirà el compliment de les obligacions fiscals derivades de l'activitat en plataformes de compravenda de segona mà.