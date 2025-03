Avís urgent d'una criminòloga als clients del Banco Santander

En l'era digital actual, la seguretat de les transaccions bancàries s'ha convertit en una preocupació primordial tant per a les institucions financeres com per als usuaris. Recentment, s'ha observat un increment en les estafes que suplanten la identitat de bancs reconeguts, com el Banco Santander, utilitzant tècniques avançades d'enginyeria social per enganyar els clients i obtenir accés no autoritzat als seus comptes.

L'auge del 'smishing' i la suplantació bancària

Una de les modalitats de frau que ha guanyat rellevància és el 'smishing', una variant del phishing que empra missatges SMS per enganyar els usuaris. En aquest esquema, els ciberdelinqüents envien missatges de text que aparenten ser comunicacions oficials del banc, informant sobre suposats préstecs adjudicats per error o alertes de seguretat que requereixen l'atenció immediata del client.

Aquests missatges solen contenir enllaços que redirigeixen a llocs web fraudulents dissenyats per capturar informació confidencial, com credencials d'accés i dades personals. A més, en alguns casos, es sol·licita a l'usuari que marqui codis específics en el seu telèfon mòbil, cosa que permet als estafadors desviar les trucades i confirmar transaccions fraudulentes sense el consentiment del titular del compte.

El Banco Santander ha emès alertes sobre aquest tipus de fraus, destacant la importància de no compartir dades bancàries a través de SMS i d'evitar fer clic en enllaços sospitosos. L'entitat recomana verificar sempre l'autenticitat dels missatges rebuts i, en cas de dubte, contactar directament amb el banc a través dels seus canals oficials.

Consells per protegir-se de les estafes bancàries

Per evitar ser víctima d'aquests fraus, és fonamental adoptar mesures de precaució i estar alerta davant qualsevol comunicació sospitosa. A continuació, es presenten algunes recomanacions clau:

Verificar l'autenticitat de les comunicacions. Els bancs mai no sol·liciten informació confidencial, com contrasenyes o codis de seguretat, a través de missatges de text o trucades no sol·licitades. Davant qualsevol sol·licitud d'aquest tipus, és aconsellable desconfiar i contactar directament amb l'entitat bancària per confirmar la veracitat del missatge.

Evitar fer clic en enllaços desconeguts. Els enllaços inclosos en missatges SMS o correus electrònics poden redirigir a llocs web fraudulents. És preferible accedir a la banca en línia escrivint directament l'adreça al navegador o utilitzant l'aplicació oficial del banc.

Mantenir actualitzats els dispositius i aplicacions. Les actualitzacions de programari solen incloure pegats de seguretat que protegeixen contra vulnerabilitats conegudes. És essencial mantenir tant el sistema operatiu com les aplicacions bancàries al dia per minimitzar riscos.

Activar l'autenticació de dos factors (2FA). Aquesta mesura afegeix una capa addicional de seguretat en requerir un segon mètode de verificació, com un codi enviat al telèfon mòbil, per accedir al compte bancari.

Revisar regularment els moviments del compte. Monitorar les transaccions permet detectar qualsevol activitat inusual i actuar amb rapidesa en cas d'identificar operacions no autoritzades.

La responsabilitat compartida en la prevenció del frau

Encara que les entitats bancàries implementen mesures de seguretat avançades per protegir els seus clients, la prevenció del frau és una responsabilitat compartida. Els usuaris han de mantenir-se informats sobre les últimes tècniques d'estafa i adoptar pràctiques segures en les seves interaccions digitals. Per la seva banda, els bancs continuen invertint en tecnologies de detecció de fraus i en campanyes de conscienciació per educar els seus clients sobre els riscos i com mitigar-los.