Els clients de Bonpreu i Parlem, d'enhorabona després de la iniciativa de les dues empreses

Cada cop més, les empreses busquen aliances estratègiques per oferir beneficis exclusius als seus clients, conscient que la fidelitat es premia creant valor afegit. En aquest sentit, la recent col·laboració entre Bonpreu i Parlem es posiciona com una excel·lent notícia per als consumidors catalans, consolidant una tendència que cada cop pren més força en el sector del retail i telecomunicacions. Aquest tipus d'aliances responen directament a una creixent demanda d'ofertes combinades que beneficien el consumidor en temps d'incertesa econòmica.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Canva: Viktor Gladkov

La tendència no és casual: segons diversos estudis de mercat, un 68% dels consumidors valoren positivament les col·laboracions entre marques, especialment quan impliquen descomptes directes o millores en serveis quotidians com les compres d'alimentació o la connectivitat. Les promocions conjuntes no només augmenten la fidelitat cap a ambdues marques, sinó que enforteixen la seva imatge en demostrar la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats reals dels seus clients.

Una col·laboració que premia la proximitat i la fidelitat

En aquest context, la recent iniciativa anunciada per Bonpreu i Parlem, dos referents catalans en els seus respectius sectors, promet causar impacte entre els seus clients habituals. L'aliança, efectiva des del pròxim mes, permetrà als consumidors beneficiar-se d'avantatges exclusius, incloent descomptes directes tant en serveis de telefonia mòbil i internet de Parlem com en compres diàries als supermercats Bonpreu i Esclat.

Entre els avantatges més destacats figura un descompte del 10% en la factura mensual per a aquells clients de Parlem que realitzin compres habituals en supermercats Bonpreu, quelcom especialment atractiu donada la creixent importància de l'estalvi familiar en la cistella de la compra. De la mateixa manera, els clients de Parlem rebran promocions puntuals en productes seleccionats de Bonpreu i Esclat, afavorint així una sinergia comercial orientada a la fidelització.

Aquesta col·laboració destaca també per un factor diferencial clau: ambdues marques són conegudes pel seu compromís amb la proximitat, tant en el seu posicionament de marca com en la seva filosofia empresarial. Bonpreu destaca especialment per la seva aposta pel producte de proximitat i la sostenibilitat, mentre que Parlem s'ha consolidat com operadora telefònica amb un fort arrelament a Catalunya i una clara aposta per la proximitat al client.

| XCatalunya, Bonpreu, Canva: Viktor Gladkov

Les ofertes derivades d'aquesta aliança tindran periodicitat mensual, adaptant-se a les necessitats i hàbits dels consumidors, qui valoren cada cop més la personalització d'ofertes i serveis. Aquesta estratègia conjunta no només enforteix el posicionament d'ambdues marques en un mercat competitiu, sinó que també reforça la percepció positiva dels consumidors cap a empreses locals que aposten clarament per una economia col·laborativa.

L'experiència del client, factor decisiu

Des del punt de vista del client, aquestes aliances representen una millora en l'experiència de compra. Les marques catalanes han entès que generar valor més enllà del producte o servei individual enforteix el vincle emocional amb el consumidor. L'èxit d'aquesta estratègia rau en que el client se sent beneficiat per ser part d'un ecosistema comercial que reconeix i premia la seva fidelitat.

Així, la iniciativa de Bonpreu i Parlem no només beneficia els clients mitjançant descomptes, sinó que consolida una filosofia empresarial on la col·laboració es converteix en un element diferencial per competir davant grans multinacionals que dominen el mercat. Aquesta col·laboració entre empreses locals també impulsa l'economia regional, generant un impacte positiu en la percepció social d'ambdues marques.

Bonpreu i Parlem, empreses preferides dels catalans

Amb iniciatives com aquesta, Bonpreu i Parlem donen resposta a un consumidor cada cop més exigent i conscient del valor de la seva fidelitat, posicionant-se com a líders en estratègies comercials que prioritzen tant la proximitat com el benefici tangible per als seus clients.