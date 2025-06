Avís urgent del BBVA si reps aquest SMS

per Joan Grimal

El BBVA ha llançat en les últimes hores un avís urgent a milions de persones a Espanya davant d'una nova onada de fraus que està causant gran preocupació. L'entitat bancària ha detectat que molts dels seus clients estan rebent missatges SMS que aparenten ser oficials i que, en realitat, amaguen un intent d'estafa.

L'objectiu d'aquests delinqüents és fer-se amb dades sensibles dels usuaris, com claus bancàries o codis de verificació, per autoritzar operacions fraudulentes i robar grans sumes de diners.

Un frau cada cop més sofisticat

L'alerta de BBVA arriba després de confirmar, a través del seu departament de seguretat i el servei de VerificaRTVE, que s'estan enviant SMS que simulen ser comunicacions oficials del banc. Aquests missatges inclouen textos que indiquen, per exemple, que l'usuari ha d'autoritzar una suposada transferència d'una quantitat elevada —en un dels casos detectats, 8.600 euros—.

Per això, proporcionen un codi i un número de telèfon al qual s'insta a trucar “de manera immediata” per anul·lar l'operació. A primera vista, el missatge pot semblar real: el to és formal, el logotip del banc pot estar inclòs i el contingut genera una sensació d'urgència que busca que la víctima actuï sense pensar massa.

Tanmateix, BBVA confirma que es tracta d'un frau. L'entitat ha insistit que mai sol·licita per SMS que els clients introdueixin codis per autoritzar transferències ni proporciona números de telèfon per gestionar anul·lacions d'aquest tipus.

Com reconèixer l'intent d'estafa

Els experts de l'entitat ajuden a identificar aquests intents de frau. En primer lloc, la redacció dels missatges sol incloure petits errors ortogràfics o d'estil que no serien habituals en una comunicació oficial. S'utilitzen expressions alarmistes com “de forma immediata” o “urgent”.

Un altre element clau és el número de telèfon que proporcionen els delinqüents en el missatge. En aquest cas, en ser revisat en plataformes com ListaSpam, el número estava assenyalat en múltiples denúncies com una possible estafa. Això demostra que el frau ja ha afectat o intentat afectar altres usuaris anteriorment.

Recomanacions de seguretat

Davant d'aquesta situació, BBVA i els organismes de ciberseguretat com VerificaRTVE recomanen a tots els usuaris extremar la precaució. En primer lloc, no s'han de compartir mai dades personals, claus o codis de verificació si no s'està completament segur de l'autenticitat del missatge rebut.

Si es rep una comunicació sospitosa, el millor és contactar directament amb el banc a través dels canals oficials, com el telèfon del servei d'atenció al client o l'aplicació mòbil.

A més, els especialistes aconsellen no fer clic en enllaços inclosos en SMS o correus electrònics que no s'hagin sol·licitat, ni trucar als números indicats en aquests missatges. Si es té qualsevol dubte, és recomanable consultar amb l'entitat bancària o amb fonts oficials abans de proporcionar qualsevol mena d'informació.

Un perill que pot afectar qualsevol

BBVA recorda que aquests intents de frau poden afectar qualsevol persona, independentment de la seva experiència o coneixements digitals. Els ciberdelinqüents perfeccionen les seves tècniques contínuament, i els missatges fraudulents poden estar tan ben dissenyats que fins i tot els usuaris més cautelosos podrien caure a la trampa.

BBVA fa una crida a la calma i a la prudència, i recorda que la millor defensa contra aquest tipus de fraus és la informació i la desconfiança davant de qualsevol comunicació que no segueixi els canals habituals. En un context en què els ciberdelictes no deixen de créixer, estar ben informat és clau per protegir-se.