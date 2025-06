Avís urgent de BBVA i Banco Santander als seus clients

Actualment, el sistema financer global es troba en un període de profunda transformació. La digitalització, sumada a l'adopció de l'euro digital i la pressió reguladora derivada de recents lleis europees, ha obligat els bancs a reforçar els seus protocols interns. El Banc d'Espanya ha intensificat la supervisió sobre les entitats, exigint un compliment més estricte de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Aquest marc regulador s'està traslladant a l'operativa diària de milions de clients, que ara perceben advertiments, alertes de bloqueig o fins i tot tancaments de comptes presumptament inactius o incomplets.

Avís urgent per a clients de BBVA i Banco Santander

Amb aquest teló de fons, tant BBVA com Banco Santander han emès recentment un missatge de màxima rellevància per als seus clients: la revisió i possible tancament de comptes que no compleixin amb els estàndards legals. Si tens compte en alguna d'aquestes entitats, és fonamental estar al cas de la sol·licitud de documentació actualitzada o realitzar algun moviment abans de dates crítiques. Altrament, podries enfrontar-te a limitacions operatives i fins i tot al tancament definitiu del teu compte.

| Canva Pro, XCatalunya

Per què s'activa aquest avís ara?

Ambdós bancs han reforçat el principi de “Coneix el teu client” (KYC): no només han de verificar la identitat dels usuaris mitjançant DNI, NIE o passaport, sinó també assegurar la legalitat de l'origen dels fons i la coherència entre perfil i activitat financera.

Quan aquests requisits no estan complets, les entitats bancàries estan facultades per imposar restriccions, suspensions temporals o el tancament de comptes. No es tracta de mesures arbitràries, ja que sempre han d'anar acompanyades d'una notificació prèvia al client i una justificació conforme al que disposa la Llei 10/2010 i les normes europees corresponents.

Comptes inactius: quin criteri estan aplicant?

En països com Mèxic, BBVA ja ha implementat un calendari per tancar comptes considerades inactives i sense saldo durant tres mesos consecutius, programant tancaments periòdics —com va succeir el 16 de maig i el 20 de juny de 2025. Tot i que a Espanya encara no s'ha publicat un pla equivalent, el precedent a Mèxic demostra com funciona aquesta lògica operativa: si un compte no registra moviments i manté saldo zero durant un trimestre, l'entitat procedeix a cancel·lar-la sense més dilació, enviant avisos previs a través de l'app, correu electrònic o notificacions a la web del banc.

Els productes afectats solen ser comptes de nòmina, targetes associades de poc ús o llibretes digitals senzilles. Quan arriba la data límit i el client no regularitza la seva situació, BBVA opta per tancar el compte; en alguns casos ofereix a l'usuari l'opció de reactivar el compte, tot i que en altres convida a obrir-ne una de nova, sempre complint amb els requisits legals.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

Conseqüències reals de la cancel·lació

El tancament d'un compte corrent pot generar incapacitat immediata per fer retirades, domiciliar rebuts o gestionar nòmines, provocant inconvenients operatius significatius. A més, si un compte figura en registres amb motiu “incompliment normatiu”, pot afectar la reputació financera de l'usuari i complicar futures transaccions, com la sol·licitud de préstecs, hipoteques o noves targetes.

Tot i que el banc està obligat a retornar els fons existents després del tancament, el procés administratiu pot resultar feixuc i amb possibles costos si no s'actua a temps.

Estratègies per evitar riscos innecessaris

Per prevenir sorpreses desagradables, convé adoptar una actitud proactiva. En primer lloc, assegura't que els teus documents d'identitat estiguin vigents; si estan a punt de caducar, presenta una còpia actualitzada a través de la banca digital o en una sucursal.

En segon lloc, realitza almenys una operació trimestral—un ingrés, una transferència o un pagament— per demostrar que el compte es troba actiu. Així mateix, respon ràpidament a qualsevol sol·licitud del banc, sigui relacionada amb detalls fiscals, activitat econòmica o justificació d'ingressos.

També és aconsellable revisar de manera periòdica les notificacions rebudes per l'app o el correu electrònic vinculats als teus comptes, ja que els bancs solen advertir amb antelació sobre possibles accions. Si detectes algun problema, acudeix com més aviat millor als canals d'atenció de BBVA o Santander per rebre instruccions clares i, si cal, procedir a la reactivació oportuna.

El rol del regulador i el compliment normatiu

El Banc d'Espanya dona suport a aquestes mesures i recalca que les entitats financeres tenen la potestat de bloquejar o tancar comptes sempre que hi hagi una motivació justificada i es respecti el degut procediment. Les directrius europees i la llei nacional exigeixen que qualsevol mesura sigui proporcional i degudament informada al client. Per això, els bancs estan obligats a documentar les raons darrere de cada tancament i oferir vies de recurs en cas de desacord.