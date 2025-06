El divertit ball d’un gosset abans de posar-se a menjar

per Duna Costa

En escena apareix un gos que, abans de llançar-se al seu bol, executa una coreografia que ha desfet les pantalles de més d'un amant dels animals. El vídeo original, publicat a X pel compte PuppiesIover, acumula milions de visualitzacions.

L'alegria anticipada

El clip ens mostra un gosset de raça petita, dret sobre les potes del darrere, fent salts rítmics al costat del plat. Aquesta dansa comença just quan el menjador fa soroll en posar-hi el menjar. No passa per casualitat. Segons experts en comportament animal, els gossos aprenen a associar estímuls—com el dring del bol—amb la recompensa. Aquesta relació causa una activació emocional prèvia, que pot traduir-se en moviments frenètics o balls espontanis.

Aquest estímul no és exclusiu d'aquest vídeo. Un usuari a Reddit va observar que molts propietaris graven les seves mascotes fent moviments similars en percebre un estímul positiu. Tanmateix, altres al fòrum adverteixen sobre comportaments repetitius o desordenats que podrien indicar estrès o excés d'estimulació.

| Twitter, XCatalunya

Ritme i conducta

El ball del gos abans de menjar no és instintiu com amagar ossos o gratar. És una conducta apresa. Segons estudis sobre "canine freestyle", els gossos poden aprendre a respondre amb moviments coordinats davant música o senyals visuals, però no solen fer-ho de manera espontània. Així doncs, sense un ensenyament previ, poques mascotes desenvoluparien aquest ball “per gust”.

En aquest cas, el soroll del bol actua com a senyal d'inici. El gos anticipa la recompensa, el seu nivell de dopamina augmenta, i el seu cos respon amb una descàrrega d'energia. És quelcom normal i moltes vegades divertit. El sorprenent és que, si es repeteix de manera consistent, l'animal interioritza el gest.

Reaccions a xarxes

El vídeo original es va viralitzar a X, on nombrosos usuaris el van qualificar de “tendra expressió de felicitat canina”. Tanmateix, altres van advertir sobre els riscos d'un sobreestímul constant. En comptes especialitzats en comportament animal, es va assenyalar que l'important no és aturar la diversió, sinó mantenir un equilibri: recompensar sense fomentar obsessió.

| Canva Pro, XCatalunya

Per exemple, en un blog d'entrenament s'explica que estimular l'anticipació està bé, “sempre que el gos retingui el control i no desenvolupi ansietat pel menjar”. La clau és oferir varietat: recompenses en altres moments, practicar exercicis d'autocontrol com esperar assegut o ignorar el menjar fins a rebre una ordre.

Menjar fraccionat

En veterinària conductual es parla de reforç positiu moderat: oferir premis sense crear dependència. El ball no és perjudicial si el gos el fa amb relaxació. Però, si aquesta conducta s'intensifica, pot derivar en ansietat o comportament compulsiu. Per això, els professionals recomanen dividir el menjar en racions, oferir la recompensa després de senyals calmades i variar el tipus d'estímul.

El vídeo que ens va regalar un somriure és només el principi d'una reflexió. Les actituds que surten de la normalitat, de vegades poden ser indicadors de problemes que necessiten una intervenció.