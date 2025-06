Avís urgent de BBVA i Banco Santander sobre una targeta

Malgrat la resiliència que mostra l'economia espanyola davant d'un context internacional complicat, l'auge de l'ús de targetes bancàries i els nous hàbits digitals han disparat els riscos de frau. La protecció de les dades personals se situa ara al centre de les prioritats dels bancs, que intensifiquen els seus advertiments davant la creixent sofisticació dels ciberatacs.

El comunicat de BBVA i Banco Santander: motius i abast

BBVA i Banco Santander, els dos bancs amb més volum de clients a Espanya, han emès un avís urgent relacionat amb la seguretat de les targetes. El missatge se centra en l'augment d'intents de frau i suplantació d'identitat que afecta tant usuaris individuals com empreses. No es tracta d'un cas aïllat ni d'un simple advertiment genèric. La preocupació té fonament en el repunt d'incidents detectats en les darreres setmanes.

Segons han reconegut responsables d'ambdues entitats, les tècniques dels ciberdelinqüents evolucionen a un ritme vertiginós. L'anomenat “phishing” i l'accés no autoritzat a través de missatges falsos han posat en escac milers de clients, alguns dels quals no descobreixen el frau fins dies després. Tant BBVA com Santander insisteixen en la importància de no compartir mai dades personals ni contrasenyes per telèfon, correu o missatges que simulen ser del mateix banc.

| XCatalunya, Canva

L'avís s'emmarca en l'estratègia de transparència i responsabilitat que les entitats volen traslladar al client final. Cada any, segons dades de l'Asociación Española de Banca, els intents de frau digital creixen a doble dígit, situant les targetes bancàries com un dels principals vectors de risc. La banca, per tant, reforça els seus sistemes de control i verificació, però recorda que la col·laboració de l'usuari és clau per frenar l'amenaça.

Com estan responent els bancs davant l'onada de fraus

L'impacte dels fraus amb targetes no només afecta els consumidors, sinó que també posa a prova la reputació i la solidesa de les entitats financeres. Davant d'aquesta situació, BBVA i Banco Santander han accelerat la implantació de noves tecnologies per a la detecció primerenca d'operacions sospitoses. Els sistemes d'intel·ligència artificial i monitoratge en temps real permeten ara identificar patrons anòmals que fa només un any passaven desapercebuts.

Ambdues entitats han llançat campanyes informatives a través de tots els seus canals, des de la banca mòbil fins a les oficines tradicionals, per conscienciar l'usuari i oferir pautes clares de protecció. El reforç dels sistemes de doble autenticació, la possibilitat de desactivar targetes en cas de dubte i la rapidesa en el bloqueig davant incidències són algunes de les eines posades a disposició dels clients.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

A les xarxes socials i plataformes especialitzades, usuaris han compartit experiències recents d'intents d'estafa, cosa que subratlla la necessitat de no abaixar la guàrdia. Els bancs recomanen revisar amb freqüència els moviments del compte i contactar de seguida amb l'entitat davant qualsevol sospita.

Perspectiva futura i consells de seguretat davant el repunt del frau

La digitalització de la banca seguirà accelerant-se en els pròxims anys, cosa que obliga a un enfocament cada cop més preventiu. Experts del sector subratllen que la col·laboració entre bancs, reguladors i clients és la millor defensa davant d'un escenari d'amenaces en constant evolució. Des d'organismes com el Banco de España, el missatge és clar: l'educació financera i la prudència digital són les millors eines per protegir el patrimoni.

| XCatalunya, Banco Santander

En definitiva, l'avís de BBVA i Banco Santander serveix com a recordatori que la seguretat no és només una qüestió tecnològica, sinó d'hàbits i responsabilitat compartida. La banca espanyola afronta el repte amb tecnologia avançada, però també amb una aposta decidida per la proximitat i la informació al client.