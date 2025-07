‘No m’agrada res’ o ‘no m’agrada gens’? Un petit canvi que ho canvia tot

Imaginem una escena quotidiana. Algú ens ofereix un plat que no havíem tastat mai. El provem, arrufem una mica el nas i, quan ens pregunten "Què, t'agrada?", la nostra resposta automàtica és, molt sovint: "Uf, no m'agrada res". O potser arribem a casa després d'un dia llarg i ens pregunten si estem cansats. "No, no estic cansat res", contestem.

Aquest ús de la paraula "res" ens sona completament normal, oi? Doncs avui venim a explicar un d'aquests secrets del català que, un cop el saps, et canvia la manera de parlar.

Aquesta expressió, "no m'agrada res", és un dels calcs més estesos del castellà ("no me gusta nada"). És una traducció directa i, per això, a molts ens sembla lògica. Però en català, les paraules res i gens tenen funcions molt diferents, i fer-les servir correctament farà que el nostre català soni molt més natural i precís. Anem a veure la diferència, que és més senzilla del que sembla.

| XCatalunya, charnsitr, SIphotography de Getty Images

Els exemples ho deixen ben clar

La paraula res es refereix a una cosa, a un objecte. És un pronom que significa "cap cosa". La clau per saber si l'hem de fer servir és preguntar-nos si en una frase afirmativa podríem substituir-ho per "alguna cosa" o "una cosa". Per exemple:

"Què has menjat avui?" -> "No he menjat res". (Té sentit, perquè podríem haver menjat "una cosa").

"Què vols per beure?" -> "No vull res, gràcies". (Té sentit, perquè podríem voler "alguna cosa").

"Has vist res d'interessant a la tele?" (Podríem haver vist "alguna cosa").

En canvi, la paraula gens no es refereix a una cosa, sinó a una quantitat o a una intensitat. És un adverbi que vol dir "ni una mica" o "en cap grau". El fem servir per acompanyar verbs, adjectius o altres adverbis per indicar una absència total de quantitat o de grau. Vegem-ho:

"T'agrada el bròquil?" -> "No, no m'agrada gens". (Parlem de la intensitat del gust, no d'una "cosa").

"Estàs nerviós per l'examen?" -> "No, no estic gens nerviós". (Indica la quantitat de nervis que tenim: zero).

"T'ha costat molt trobar aparcament?" -> "No, no m'ha costat gens". (Parlem del grau de dificultat).

| Pixelshot, Artindo

Aleshores, tornant a l'exemple de l'inici, per què no és correcte dir "no m'agrada res"? Perquè el verb "agradar" expressa un sentiment, una intensitat. No ens referim a si ens agrada "una cosa" en concret, sinó al grau en què ens agrada. Per tant, la forma correcta i genuïna en català és: "No m'agrada gens".

Pot semblar un detall petit, però és fonamental. Un bon truc per no equivocar-se és pensar: estic parlant d'una cosa o d'una quantitat/intensitat?

Si és una cosa -> Res.

Si és una quantitat o intensitat -> Gens.

No us preocupeu si ara, de sobte, dubteu cada cop que heu de fer servir una d'aquestes paraules. És un bon senyal! Vol dir que esteu parant atenció i aprenent. La pràctica fa el mestre, i a còpia d'intentar-ho, veureu com al final us sortirà de manera natural. Cada cop que trieu la paraula correcta, estareu polint el vostre català i fent-lo més ric i precís.