Avís urgent del Banco Santander: No facis cas d'aquest missatge

Les estafes digitals no descansen i, en els últims dies, el Banco Santander ha llançat un contundent avís davant d'una nova onada d'enganys que circula a través de les xarxes socials. En concret, es tracta d'un missatge que apareix en algunes stories d'Instagram, on es promociona un suposat curs d'inversió en línia, suposadament en col·laboració amb l'entitat bancària. Però res més lluny de la realitat: és phishing.

Una trampa ben disfressada

El missatge fraudulent utilitza el nom del Banco Santander com a reclam principal, oferint 100 places gratuïtes per a un curs d'inversió digital. La publicació, que pot semblar legítima a simple vista, inclou imatges corporatives, tipografies similars i un llenguatge formal que busca guanyar-se la confiança de l'espectador.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

Però en realitat, es tracta d'una suplantació d'identitat que redirigeix l'usuari a una pàgina web anomenada “Trade Republic”. Encara que el nom pot sonar familiar per ser una plataforma real d'inversió, els ciberdelinqüents n'han copiat l'estètica per enganyar encara més els incauts.

Què és el phishing i per què és tan perillós?

El phishing és una tècnica de frau digital mitjançant la qual els estafadors suplanten la identitat d'empreses o institucions reconegudes per robar dades personals i bancàries dels usuaris. Sovint, utilitzen canals com el correu electrònic, els SMS o, com en aquest cas, les xarxes socials, per difondre enllaços falsos.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Un cop en aquesta web, s'invita l'usuari a omplir formularis amb les seves dades bancàries, noms d'usuari o contrasenyes, prometent-li beneficis, regals o informació exclusiva. En aquest cas, el reclam és un curs gratuït d'inversió amb places limitades, cosa que crea una sensació d'urgència i pressió perquè l'usuari actuï ràpidament sense pensar gaire.

Com reconèixer aquesta estafa en particular

El Banco Santander ha difós als seus canals oficials algunes pistes clau per identificar aquesta campanya fraudulenta. En primer lloc, destaquen l'ús de frases com “Curs d'inversió en línia en col·laboració amb el Banco Santander” i la promesa de “100 places gratuïtes”. A més, s'hi inclou un enllaç que redirigeix a una pàgina web anomenada “Trade Republic” que, tot i que sembla legítima, està manipulada per robar dades.

El to persuasiu, la imatge corporativa falsa i la urgència del missatge són característiques típiques d'aquest tipus de fraus. Des del banc insisteixen que mai et demanaran les teves dades personals a través de xarxes socials ni t'oferiran places en cursos d'inversió mitjançant publicacions no verificades.

Què fer si reps aquest missatge

Si veus aquesta publicació a Instagram, el més important és no interactuar-hi. No facis clic, no comparteixis el contingut i, si és possible, denuncia la story directament a la plataforma perquè puguin prendre mesures. A més, el Banco Santander anima els usuaris a reportar qualsevol contingut sospitós a atenció al client.

Si per error ja has introduït les teves dades en aquesta web, és fonamental que actuïs amb rapidesa. Canvia immediatament les teves contrasenyes, contacta amb el teu banc per bloquejar possibles moviments sospitosos i presenta una denúncia davant les autoritats. Com més aviat es detecti el frau, més grans són les possibilitats de minimitzar el dany.

Una crida a la precaució digital

Aquest cas és només un exemple més de la creixent sofisticació dels fraus en línia. Ja no n'hi ha prou amb evitar correus sospitosos: les xarxes socials, plataformes en què confiem cada dia, també s'han convertit en terreny fèrtil per als ciberdelinqüents. Per això, els experts recomanen desconfiar de qualsevol oferta massa bona.

El Banco Santander ha acabat el seu comunicat amb un missatge clar: “Que no te la colin”. I és que en l'era digital, la informació és poder, i mantenir-se alerta pot ser la millor eina per no caure en la trampa.