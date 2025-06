Banc Santander i el seu producte gratuït si compleixes una sèrie de condicions

per Joan Grimal

Milers de clients a tot Espanya en parlen. En plena campanya de captació i fidelització, Banco Santander ha llançat una promoció que ha desfermat una autèntica febre entre els seus usuaris. Una iniciativa que no només sorprèn per la seva generositat, sinó també per la quantitat de persones que ja s'hi han apuntat.

Les xarxes socials bullen, les oficines estan rebent peticions massives i molts encara es pregunten si és real… però ho és. Des del passat mes de novembre, l'entitat financera ha posat en marxa una promoció exclusiva dins del seu programa de renting tecnològic, que estarà vigent fins al 30 de juny de 2025.

L'estratègia de fidelització més agressiva de l'any

La banca espanyola es troba en un moment d'intensa competència. Cada cop són més els clients que comparen condicions, serveis i beneficis abans de decidir on domiciliar la seva nòmina o mantenir els seus estalvis. En aquest context, Banco Santander ha decidit fer un pas endavant, barrejant tecnologia i banca en una fórmula explosiva.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

La campanya consisteix en un renting a 36 mesos de l'iPhone 16 o iPhone 16 Pro, en què es bonifica completament la quota mensual si el client compleix unes condicions senzilles però molt clares. En altres paraules, els clients que compleixin els requisits tindran un iPhone totalment gratuït durant tres anys.

Per accedir a l'iPhone 16 o a l'iPhone 16 Pro sense cost mensual, el client ha de domiciliar una nòmina (mínim 1.200 € per al model bàsic o 2.500 € per al Pro) i almenys dos rebuts mensuals. També és necessari tenir Bizum activat amb Banco Santander i fer un pagament mensual amb targeta de crèdit.

| Banco Santander, Lisa Summer

Un mòbil premium, sense lletra petita

En cas de complir amb el contracte durant els 36 mesos, el client pot triar entre retornar el dispositiu, comprar-lo pagant una quota final (287,98 € per l'iPhone 16 o 365,42 € pel Pro) o renovar el renting amb un nou model.

Els models disponibles són la versió de 128 GB d'ambdós dispositius, cosa que permet als clients accedir a l'última tecnologia sense necessitat d'assumir grans desemborsaments inicials ni recórrer a finançaments tradicionals.

El procés és senzill. N'hi ha prou amb anar a qualsevol sucursal de Banco Santander o entrar als seus canals digitals per completar el formulari d'adhesió al renting. Si es compleixen els requisits, la bonificació s'aplica automàticament cada mes. Molts ja han aprofitat aquesta oportunitat.

I el més impactant, revelat al final: el dispositiu te'l fan arribar a casa

Sí, tal com ho llegeixes. No cal que el vagis a recollir a la botiga ni a la sucursal. Un cop aprovat el renting i verificat el compliment dels requisits, l'iPhone t'arriba directament a casa, sense cost d'enviament. Aquest darrer detall ha estat el detonant de l'entusiasme generalitzat.

Una promoció que semblava massa bona per ser veritat es converteix, amb aquest punt final, en una de les accions de fidelització més ambicioses mai vistes a la banca espanyola. I sí, el teu proper iPhone pot estar ja en camí… sense que hagis de pagar ni un euro al mes.