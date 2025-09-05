Cop molt dur per al sector carni català

El tauler de l'economia global es mostra cada cop més fragmentat per les creixents tensions comercials. Les disputes entre grans blocs econòmics han deixat de ser una amenaça llunyana per convertir-se en una realitat palpable.
La Unió Europea i la Xina, dos gegants comercials, fa mesos que estan immersos en una delicada partida d'escacs estratègica. Els seus moviments recents al voltant de la indústria del vehicle elèctric havien anticipat una possible escalada de represàlies. Ara, malauradament, aquestes conseqüències han arribat amb una força inesperada a un sector vital per a la nostra economia.
La resposta de Pequín: un aranzel que apunta al cor de l'agroindústria
El Ministeri de Comerç de la Xina ha anunciat una mesura que ressona amb contundència als mercats europeus. El gegant asiàtic imposarà aranzels temporals a la carn de porc procedent de la Unió Europea. Aquesta decisió, emmarcada en una investigació antidúmping, s'interpreta com una clara resposta als gravàmens que Brussel·les va aplicar als cotxes elèctrics xinesos.
La mesura entrarà en vigor el pròxim 10 de setembre amb gravàmens que varien significativament. Les taxes seran del 20% per a les empreses col·laboradores, però podrien arribar a un asfixiant 62% per a aquelles que no cooperin en la investigació. Brussel·les ha qüestionat fermament la base d'aquestes acusacions, qualificant-les de dubtoses i alienes a les normatives de l'Organització Mundial del Comerç.
Catalunya, l'epicentre del sisme comercial en el sector porcí
L'impacte d'aquesta decisió no es distribueix de manera uniforme per tot Europa; Catalunya es troba a l'epicentre. La Xina no és només un client important per a la indústria porcina catalana, és el seu principal mercat exterior i un soci estratègic.
Segons dades de la promotora Prodeca, les exportacions catalanes de carn de porc a la Xina van superar les 140.000 tones el 2024. Aquesta xifra representa un impressionant 43% del total de les exportacions agroalimentàries de la regió cap al país asiàtic. La dependència és, per tant, extremadament alta, i qualsevol alteració en aquest flux comercial genera una ona expansiva de conseqüències econòmiques molt greus.
El mercat xinès és crucial perquè absorbeix productes i talls del porc que tenen una menor demanda al mercat europeu. Aquesta complementarietat permet als productors catalans maximitzar el valor de cada animal, optimitzant la rendibilitat de tota la cadena.
La imposició d'aranzels tan elevats amenaça de tancar de facto aquest mercat, provocant un excedent de producció difícil de reubicar. L'efecte dòmino podria afectar escorxadors, empreses de transport i, en darrera instància, milers de llocs de treball directes i indirectes a les zones rurals.
Brussel·les estudia les seves opcions mentre el sector demana certesa
Des de la Comissió Europea, el portaveu de Comerç, Olof Gill, ha assegurat que s'estudiaran tots els detalls. A més, ha promès que es prendran les mesures necessàries per defensar els productors i la indústria europea. Sobre la taula es barallen totes les opcions possibles, tot i que no s'han especificat les accions concretes que es podrien emprendre.
Mentrestant, les principals associacions del sector carni a Catalunya han expressat la seva màxima preocupació. Adverteixen que una guerra comercial prolongada tindria conseqüències devastadores per a un sector que és un pilar fonamental de l'economia. La indústria demana certesa i una solució diplomàtica urgent per evitar un dany que podria ser irreparable per a moltes empreses familiars.