Avís important de la Seguretat Social als pensionistes

Durant les últimes setmanes, el panorama econòmic a Espanya ha estat marcat per diverses notícies que afecten directament la població jubilada. El cost de vida, les previsions de la inflació i els canvis en la normativa de les pensions han estat temes recurrents tant en els mitjans de comunicació com en les converses del carrer. En aquest context, la Seguretat Social ha llançat un avís important per a aquells que perceben una prestació, fent èmfasi en la necessitat de comptar amb un document oficial que acrediti de manera unificada la situació de cada beneficiari: el denominat Certificat Integral de Prestacions.

En l'actualitat, més de 9,26 milions de persones reben algun tipus de pensió de la Seguretat Social a Espanya, de les quals 6,4 milions ho fan específicament en condició de jubilats. Davant una xifra tan significativa, les autoritats han decidit reforçar els mecanismes de verificació i actualització d'informació, amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits i evitar possibles fraus o demores innecessàries. És precisament aquí on cobra rellevància el citat certificat, conegut de manera col·loquial com una mena de “carnet per a jubilats i pensionistes”. Aquest document, segons descriu la pròpia pàgina web de la Seguretat Social, reuneix en un únic arxiu tota la informació vinculada a les prestacions que cada beneficiari percep, així com dades específiques sobre imports, revaloritzacions i altres aspectes essencials per a la correcta administració de la seva pensió.

El caràcter gratuït d'aquest document representa un avantatge clau per als milions de jubilats i pensionistes espanyols, que poden obtenir-lo sense cap cost addicional. La Seguretat Social subratlla que el Certificat Integral de Prestacions no només serveix per a tràmits governamentals, sinó també per a operacions o consultes de caràcter privat, com podrien ser la sol·licitud de determinades ajudes socials o la comprovació de requisits per accedir a descomptes específics. A més, el seu abast va més enllà de les pensions de jubilació, ja que també és aplicable a pensions per incapacitat permanent, viduïtat i altres règims contemplats dins del sistema públic de prestacions.

Sol·licitud senzilla

En el document poden aparèixer diferents categories d'informació, com certificats resumits o desglossats de les prestacions rebudes, les retencions d'IRPF, la revalorització concreta de la pensió i qualsevol suspensió o baixa que hagi pogut produir-se. Aquestes seccions constitueixen un pilar fonamental per conèixer amb exactitud l'estatus de cada prestació, oferint més transparència i seguretat tant a les autoritats competents com al propi usuari. S'evita així la duplicació de papers o la confusió que pugui generar-se en manejar diversos documents independents.

La sol·licitud es pot efectuar de manera senzilla a través de la seu electrònica de la Seguretat Social. El procediment exigeix identificació mitjançant Cl@ve o DNI electrònic, després del qual cal fer clic a l'apartat “Certificat integral de prestacions”. Un cop completat aquest procés, el sistema permet descarregar l'informe en format PDF per al seu ús posterior o presentació en entitats que ho requereixin. En cas que sigui un representant qui efectuï la petició, el pensionista haurà d'autoritzar el tràmit via SMS, mentre que els apoderats hauran de figurar com a tals en els registres de la Seguretat Social.