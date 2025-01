La Seguretat Social alerta els jubilats: Greus conseqüències de no presentar un paper

Cada any, molts pensionistes han d'enfrontar-se a diversos tràmits administratius per mantenir les seves prestacions en ordre. Són requisits importants que imposa l'Estat per continuar pagant la pensió. En moltes ocasions, la Seguretat Social és molt estricta i els terminis són, a vegades, improrrogables o, almenys, molt estrictes. Si no s'aporten documents en una data determinada, el beneficiari pot tenir problemes.

Entre ells, la declaració anual d'ingressos i, per a aquells que resideixen fora d'Espanya, el certificat de "Fe de vida". Encara que poden semblar simples formalitats, la seva manca de lliurament abans del 31 de març pot derivar en la suspensió temporal de la pensió i ocasionar seriosos problemes financers a aquells que depenen d'aquesta ajuda.

Declaració anual d'ingressos: requisit per a pensions no contributives

Els beneficiaris de pensions no contributives —bé sigui per jubilació o per incapacitat— estan subjectes a límits d'ingressos econòmics que no poden superar. Per comprovar-ho, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) exigeix presentar cada any la declaració anual d'ingressos. Aquest document reflecteix els ingressos totals percebuts pel pensionista i serveix per verificar si manté les condicions establertes per la llei.

Termini límit: Fins al 31 de març

Conseqüència de no presentar-lo a temps. Suspensió de la pensió de forma temporal. L'INSS, en cas de no rebre la documentació en el termini estipulat, paralitza els pagaments fins que el beneficiari regularitzi la seva situació. Així, el pensionista deixa de rebre l'import mensual, cosa que pot resultar especialment perjudicial si aquesta prestació constitueix la seva font principal d'ingressos.

Tot i així, la suspensió no és definitiva. La persona afectada disposa de 90 dies per lliurar el formulari requerit i recuperar tant la prestació com els imports acumulats durant la suspensió. No obstant això, si deixa passar aquest termini, els tràmits per reactivar la pensió podrien fer-se més feixucs, retardant encara més el cobrament.

Certificat de "Fe de vida": obligatori per a pensionistes a l'estranger

Per a aquells que resideixen fora d'Espanya, existeix un altre document de vital importància: el certificat de "Fe de vida". Aquest paper demostra que la persona segueix viva i, per tant, conserva el dret a continuar percebent la seva pensió.

Termini límit. També fins al 31 de març, igual que la declaració anual d'ingressos.

Conseqüència de no presentar-lo a temps. Suspensió temporal de la prestació per part de l'INSS.

Nova app VIVESS per agilitzar el tràmit

Amb l'objectiu de facilitar el procés als pensionistes residents a l'estranger, la Seguretat Social ha llançat l'aplicació VIVESS, que permet validar la supervivència de forma digital. Els seus principals avantatges inclouen:

Descàrrega gratuïta. Disponible a Google Play i App Store.

Identificació senzilla. Es pot fer amb DNI o Cl@ve Permanent, juntament amb dades de país de residència i dades personals.

Procés digital. El sistema sol·licita escanejar el document d'identitat i fer un breu reconeixement facial per confirmar la identitat de l'usuari.

Confirmació immediata. Un cop es completa el procés, el certificat s'envia a l'INSS i es rep un justificant digital.

Gràcies a VIVESS, se suprimeixen els desplaçaments i la necessitat de gestionar enviaments postals internacionals. Això agilitza enormement el tràmit i redueix la possibilitat d'errors o pèrdues de documents en el camí.

Què succeeix si no compleixes amb els terminis?

Aquells que no presentin la declaració anual d'ingressos o el certificat de "Fe de vida" abans del 31 de març veuran suspesa temporalment la seva pensió. Per solucionar-ho, n'hi haurà prou amb lliurar la documentació pendent i, un cop validada, es reprendrà el cobrament. No obstant això, la demora pot ocasionar un període en què el pensionista es queda sense ingressos, a més de gestions addicionals en demanar la reactivació del pagament.

Mantenir dades actualitzades

Més enllà d'aquests documents, la Seguretat Social recorda als pensionistes l'obligació de comunicar qualsevol canvi en la seva situació econòmica, de domicili o personal en un termini màxim de 30 dies. Així s'eviten problemes o sancions, i es manté la regularitat en el cobrament de la pensió.

Per últim, és recomanable que els jubilats revisin periòdicament les seves dades a través de la seu electrònica de l'INSS o de forma presencial a les oficines de la Seguretat Social, per verificar que compleixen tots els requisits i terminis. En definitiva, no presentar la documentació a temps pot comportar conseqüències desagradables, però estar al corrent de les dates límit i utilitzar les eines disponibles —com l'app VIVESS— ajuda a garantir la continuïtat dels pagaments i a evitar complicacions innecessàries.