Bonpreu i Esclat tenen un producte gourmet amb segona unitat al 70%

La gastronomia mediterrània està plena de joies culinàries que conquisten els paladars més exigents, i una d'elles són sens dubte les anxoves. Procedents del mar i elaborades amb un procés de salaó acurat, aquestes petites meravelles han obtingut un lloc privilegiat a la cuina de nombrosos països.

Bonpreu i Esclat, sempre atents a satisfer les demandes dels amants de la qualitat, presenten ara una oportunitat per gaudir d'un clàssic gourmet. Les “Anxoves de l’Escala” en oli d'oliva, amb una promoció que ofereix la segona unitat al 70 % de descompte. Gràcies a aquesta rebaixa, cada llauna, en comprar-ne dues, se situa en un preu aproximat de 2,59€, cosa que suposa un estalvi notable davant dels 3,99 € de la primera unitat.

Un producte local i tradicional

Aquestes anxoves provenen de la localitat de l’Escala, a la Costa Brava catalana. Famosa des de fa dècades per la seva tradició en la pesca i l'elaboració de productes marins d'alta gamma. L'enclavament gaudeix d'una localització idònia per a l'obtenció de seitó, l'espècie de la qual s'obtenen les millors anxoves.

El Mar Mediterrani ofereix condicions de temperatura i salinitat que influeixen directament en la textura i sabor d'aquests peixos. El procés de salaó, realitzat de manera artesanal, consisteix a disposar acuradament els peixos en barrils amb capes de sal marina. Perquè, amb el pas del temps, adquireixin el seu característic gust intens i el color rosaci que tant s'aprecia en el tast.

La presentació en oli d'oliva compleix doble objectiu: d'una banda, protegeix i conserva el producte, permetent que les anxoves mantinguin el seu punt d'humitat òptim. D'altra banda, potencia el seu sabor en combinar amb les notes afruitades de l'oli. El resultat són unes anxoves carnoses, de matisos intensos, que realcen qualsevol plat o aperitiu.

En tractar-se d'un producte gourmet, no és d'estranyar que els seus preus habituals puguin resultar una mica elevats. No obstant això, Bonpreu i Esclat aconsegueixen acostar aquest menjar al gran públic gràcies a la segona unitat al 70 %. Una promoció que converteix la degustació d'aquestes anxoves en una opció més accessible.

Gaudeix-la de diferents formes abans que acabi l'oferta

El seu format, una llauna de 30 grams, és perfecte per assaborir aquestes anxoves en petites dosis o per compartir en un aperitiu amb amics. Aquells que busquin idees de consum poden provar de col·locar-les sobre una llesca de pa amb tomàquet, molt a l'estil català, o afegir-les a amanides de fulles verdes.

Una altra opció apetitosa consisteix a incorporar-les a una pizza o usar-les com a complement en salses de tomàquet i all per realçar el gust. La seva versatilitat s'adapta a tot tipus de creacions culinàries, des de les més senzilles fins a les més elaborades.

Les tendències de compra actuals, molt enfocades en productes d'origen controlat i elaboració tradicional, converteixen les “Anxoves de l’Escala” en una aposta guanyadora. Bonpreu i Esclat han sabut interpretar aquest interès, facilitant als seus clients la possibilitat d'emportar-se a casa un bocí de la Costa Brava. A més, amb l'oferta temporal de segona unitat al 70 % de descompte, resulta més senzill animar-se a provar i experimentar amb noves receptes.

No cal oblidar que, com succeeix amb la majoria de promocions de supermercat, la durada d'aquesta oferta és limitada, concretament fins al 20 de gener. En general, Bonpreu i Esclat marquen un període concret per adquirir el producte amb descompte. Cosa que significa que, si desitges gaudir d'aquestes anxoves convé planificar la visita a l'establiment abans que finalitzi la promoció.

D'aquesta manera, podràs assegurar-te d'emportar-te a casa un aliment que no només aporta sabor, sinó també aquest toc gourmet que eleva qualsevol menjar. En definitiva, es tracta d'una ocasió ideal per descobrir o redescobrir l'essència de les anxoves artesanals i delectar-se amb un dels tresors gastronòmics del Mediterrani.