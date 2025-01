Doble bona notícia per als pensionistes que tenen compte a Caixabank

En els últims mesos, els mercats financers han estat molt atents als canvis en l'economia global. I a les polítiques monetàries que influeixen tant en els tipus d'interès com en els pagaments i cobertures socials. De cara a 2025, Espanya se suma a aquesta dinàmica mitjançant l'aplicació de nous ajustos en les seves pensions.

Una cosa que no només afecta la sostenibilitat a llarg termini del sistema, sinó també la butxaca dels jubilats i altres perceptors d'ajudes. Durant l'últim trimestre de 2024, ja es percebia certa expectació davant la confirmació de les pujades aprovades pel Govern Central. Sobretot després d'analitzar-se l'evolució de la inflació i del cost de vida.

En aquest context, gener de 2025 es presenta com un mes clau. Per comprovar si les mesures preses aconseguiran compensar l'impacte que ha tingut l'escalada de preus en els pensionistes.

A més, la Seguretat Social ha estat informant sobre com es realitzarien els pagaments. Amb la finalitat de generar certesa en la població beneficiària i evitar confusions per eventuals avançaments o retards bancaris.

| Pixelshot, Logo download, XCatalunya

L'evolució de les pensions en 2025

Les pensions contributives han experimentat un creixement gradual en els últims anys, amb l'objectiu d'adaptar-se a l'increment del cost de la vida. D'acord amb la normativa vigent, en 2025 s'han aprovat diferents revaloritzacions que tindran un efecte immediat en la quantia de les prestacions.

Per exemple, les pensions mínimes amb cònjuge a càrrec o les pensions no contributives veuran increments rellevants, que en alguns casos superaran el 8%. Tot això obeeix a la preocupació per mantenir el poder adquisitiu dels ciutadans vulnerables, en un entorn marcat per la molt alta volatilitat dels preus.

En general, es contempla un increment del 2,8% en les pensions contributives, prenent com a referència l'IPC. Així com revaloritzacions superiors per a les pensions mínimes i altres modalitats amb més necessitat de suport. Aquestes pujades pretenen brindar un alleujament als pensionistes davant l'escalada inflacionària i, alhora, assegurar el compliment de la sostenibilitat financera.

La data de cobrament: CaixaBank s'avança

Per a molts pensionistes, un detall fonamental és la data exacta en què rebran els seus diners. D'acord amb la Seguretat Social, el pagament oficial se situa entre el dia 1 i el 4 de cada mes (a mes vençut). No obstant això, la tradició bancària a Espanya fixa un avançament, generalment al voltant del dia 25 del mes anterior.

| Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images, XCatalunya

Al gener de 2025, aquesta pràctica cobra més rellevància, ja que coincideix amb un cap de setmana llarg per a algunes entitats. En el cas de CaixaBank, l'entitat manté una política molt clara. Realitzar l'abonament de les pensions el dia 24 de cada mes, sense importar si és festiu o cap de setmana.

Aquesta consistència repercuteix positivament en els beneficiaris, que poden planificar amb precisió les seves despeses i inversions. Segons ha confirmat el propi banc, el pròxim divendres 24 de gener, els seus clients pensionistes veuran ingressat el seu pagament, juntament amb la pujada corresponent a la nova normativa.

Pujades confirmades en les pensions

El segon gran benefici per als pensionistes radica en la pròpia revalorització de les prestacions, que s'aplica des de gener de 2025. Entre els increments més destacats s'inclouen: 2,8% de pujada per a les pensions contributives, ajustades a l'IPC.

6% d'augment en les pensions mínimes, ajudant a aquells que depenen exclusivament d'aquestes ajudes. Fins a un 9,1% per a les pensions mínimes amb cònjuge a càrrec i en viduïtat amb càrregues familiars.

9% d'increment en les pensions no contributives de jubilació i incapacitat. 8,1% addicional en el complement d'ajuda a la infància. 2,915% d'increment en la pensió màxima del sistema espanyol.

Aquesta doble bona notícia per als pensionistes que tinguin compte a CaixaBank es resumeix, per tant, en la tranquil·litat de rebre la seva prestació abans que en la majoria d'entitats. En la confirmació d'una revalorització que, si bé no deté l'efecte de la inflació, sí contribueix a alleugerir les càrregues econòmiques de milions de persones. En situació de jubilació, viduïtat o altres modalitats de pensió.

Per a més transparència, la Seguretat Social enviarà cartes personalitzades a cada pensionista indicant el percentatge exacte d'increment que s'aplicarà en el seu cas. D'aquesta manera, i a partir del 24 de gener, els usuaris de CaixaBank podran comprovar en el seu compte els detalls del nou import. Experimentant en primera persona una entrada d'any que promet, almenys, cert respir financer.