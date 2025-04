La ventaja para los clientes de Banco Santander que muchos estaban esperando

En un contexto donde las entidades financieras buscan constantemente fortalecer la lealtad de sus clientes, Banco Santander ha implementado una estrategia que combina el mundo de las finanzas con el entretenimiento. La reciente alianza con Jennifer Lopez para ofrecer una preventa exclusiva de entradas a sus clientes es un claro ejemplo de cómo la banca moderna se adapta a las tendencias actuales para brindar valor añadido.​

Jennifer Lopez regresa a España con su gira 'Up All Night Live In 2025'

Tras seis años desde su última actuación en España, Jennifer Lopez ha anunciado su esperada gira 'Up All Night Live In 2025'. La artista neoyorquina, conocida por éxitos como "On The Floor" y "Jenny From The Block", iniciará su tour español el 8 de julio en el Parque de Tafisa de Pontevedra. La gira continuará por Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio) y Bilbao (16 de julio). ​

| Banco Santander

Detalles de la preventa exclusiva para clientes de Banco Santander

Banco Santander ha establecido una colaboración estratégica con Jennifer Lopez para ofrecer a sus clientes una preventa exclusiva de entradas para estos conciertos. Los días 14 y 15 de abril, a partir de las 12:00 horas, los clientes podrán adquirir sus entradas anticipadamente a través de la plataforma santanderSmusic.com. La venta general se abrirá el 16 de abril a las 12:00 horas en enterticket.es.

Impacto de las colaboraciones entre bancos y la industria del entretenimiento

La alianza entre Banco Santander y Jennifer Lopez refleja una tendencia creciente en el sector financiero: la creación de asociaciones con la industria del entretenimiento para ofrecer beneficios adicionales a los clientes. Estas colaboraciones no solo fortalecen la relación banco-cliente, sino que también posicionan a la entidad financiera en un mercado competitivo, atrayendo a segmentos demográficos más jóvenes y dinámicos.​

Este tipo de iniciativas subraya la importancia de la innovación en la banca moderna, donde la diferenciación a través de experiencias únicas se convierte en un factor clave para la fidelización y captación de clientes.​

La preventa exclusiva de entradas para la gira de Jennifer Lopez es una muestra de cómo Banco Santander busca integrar el entretenimiento en su propuesta de valor para los clientes. Este enfoque no solo enriquece la experiencia del cliente, sino que también refuerza la imagen de la entidad como una institución innovadora y centrada en las necesidades y preferencias de su público.