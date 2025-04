Softcatalà presenta un programa per doblar vídeos al català: és ràpid i fàcil

per Pol Nadal

A Softcatalà, tenen el compromís ferm amb la promoció i la difusió de la llengua catalana en l’àmbit digital. Fa uns mesos van anunciar el llançament del nostre nou servei de doblatge automàtic de vídeos en català, una eina innovadora que pot facilitar la creació de continguts audiovisuals en català de manera ràpida i eficient.

El servei de doblatge automàtic de Softcatalà fa ús de la intel·ligència artificial —una combinació de tecnologies de reconeixement de veu, traducció automàtica i síntesi de veu— per a traduir textos orals i llegir-los en català.

Esperen aquesta eina pugui resultar d’interès per a la creació de contingut, l’educació, l’activisme, el món empresarial i qualsevol persona que vulgui fer accessible el seu material audiovisual a un públic catalanoparlant. Amb només uns pocs clics, es poden generar automàticament versions doblades en català de vídeos originals en anglès o castellà.

Cal tenir en compte que es tracta d’un servei experimental en proves, i que a cada fase del procés es poden generar errors inesperats. Aquest servei no substitueix la figura dels professionals del doblatge, sinó que persegueix facilitar la generació de continguts quan el recurs a professionals no sigui una opció.

Com funciona el doblatge automàtic de vídeos en català?

L’eina de doblatge automàtic ha estat dissenyada amb la facilitat d’ús com a element central. No cal tenir coneixements tècnics avançats; simplement heu de carregar el vídeo que voleu doblar (en format mp4), seleccionar la varietat dialectal del doblatge (actualment, disponible en balear, central, nord-occidental i valencià) i esperar que us n’arribi el doblatge a la vostra safata d’entrada.

El doblatge automàtic usa tecnologies com reconeixement de la parla, traducció automàtica, síntesi de veu entre d’altres. En cada pas poden introduir-se errors. Si el vostre doblatge conté errors, els podeu esmenar de forma manual en l’editor (premeu el botó Edita) que us proporcionem. Després podeu tornar a regenerar el vídeo, i més tard, podreu baixar un vídeo actualitzat amb les esmenes.

Errors comuns del programa

Paraules mal traduïdes. Això ho podeu esmenar editant la frase en català directament. També fragments d’àudio que no apareixen l’original. Podeu esborrar el tall amb la icona de la brossa a l’editor.

Què cal saber sobre aquest programa

Aquest servei és possible gràcies a: Whisper (reconeixement de la parla), Matxa (síntesi de veu), pyannote (identificació del parlant), demuc (separació de la parla), audeering (reconeixement del gènere del parlant), nmt-softcatala (traducció anglès – català), Apertium (traducció castellà – català), open-dubbing (sistema de doblatge automàtic) i subdub-editor per a l’edició.

Espereen que aquest servei de doblatge automàtic en proves permeti millorar el nombre de continguts audiovisuals digitals, facilitant la creació de vídeos en aquesta llengua per a una àmplia gamma d’usuaris, des de creadors de contingut fins a empreses, institucions educatives i organitzacions culturals. Gràcies a la seva facilitat d’ús i la rapidesa del procés, qualsevol persona pot traduir i doblar vídeos en català sense necessitat de coneixements tècnics ni grans recursos, contribuint a una normalització de la llengua a la xarxa.

Des de Softcatalà, després de vint-i-sis anys d’existència, continuen innovant perquè la llengua catalana sigui present a tots els racons del món digital. Amb el doblatge automàtic, volen contribuir a la presència de l’ús del català en els continguts audiovisuals, i facilitar que més persones puguin accedir a materials en la nostra llengua. Us conviden a provar el nou servei de doblatge automàtic i a descobrir com pot transformar la vostra manera de crear contingut.