WhatsApp i Google s'alien: La nova opció disponible al vostre smartphone

WhatsApp segueix llançant novetats per millorar la vostra experiència d'usuari. Ara, ha fet un pas important en unir-se a Google, un altre gegant tecnològic, per oferir una funció innovadora. La popular aplicació de missatgeria instantània permetrà cercar imatges directament a Google des dels xats. Aquesta actualització promet canviar la manera com els usuaris interactuen amb imatges dins de WhatsApp i obre noves possibilitats per a aquells que valoren la facilitat i l'ordre en la seva aplicació preferida.

La funció, disponible inicialment per als usuaris de WhatsApp Beta, permetrà cercar imatges a la web sense necessitat de sortir de l'app. Segons ha informat WABetaInfo, aquesta nova opció estarà al menú de "Més opcions", accessible des de la galeria multimèdia als xats. En seleccionar “Cerca al web”, Google farà una cerca d'imatges similars, facilitant l'accés a informació visual des de la mateixa finestra de WhatsApp.

| Canva

L'aliança entre WhatsApp i Google representa un avenç en la integració de funcionalitats que potencien l'ús de les imatges a la plataforma. Aquesta actualització és una extensió dels filtres de cerca que WhatsApp va introduir recentment, com els filtres de “No llegit” i “Favorits”, dissenyats per mantenir l'ordre als xats. Amb aquesta nova opció de cerca d'imatges, WhatsApp cerca oferir als usuaris una eina senzilla per obtenir més context visual o fins i tot compartir contingut d'una manera més àgil i organitzada.

Una bona notícia també per als fans dels memes

La utilitat d'aquesta funció va més enllà de la simple cerca d'imatges. En integrar el cercador de Google, WhatsApp dóna als usuaris un accés ràpid a recursos de verificació visual en temps on la veracitat de les imatges és un tema rellevant. La possibilitat de buscar a la web una imatge rebuda permet conèixer-ne l'origen i detectar si ha estat manipulada o si és una imatge creada per intel·ligència artificial. Google ha implementat marques d'aigua en imatges generades per IA, cosa que podria ser crucial per als que volen verificar l'autenticitat d'un contingut visual.

| Canva

Aquesta actualització també aporta avantatges per als usuaris intensius de WhatsApp que busquen simplificar el flux de treball. Quan inclou aquesta eina de cerca, WhatsApp facilita l'accés a informació externa des d'una mateixa plataforma. Això és especialment útil per compartir mems, contingut humorístic o simplement per verificar una imatge sense haver d'abandonar l'aplicació.

Per ara, aquesta funcionalitat es troba en fase de proves i està disponible només per a aquells inscrits al programa Beta de WhatsApp. Tot i això, s'espera que arribi a tots els usuaris en les properes setmanes, un cop s'hagi perfeccionat i comprovat el seu funcionament. Per als interessats a provar aquesta novetat abans del llançament oficial, és possible unir-se al programa de betes de WhatsApp a Google Play Store, sempre que hi hagi places disponibles.