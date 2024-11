WhatsApp et dóna una gran notícia si ets un maniàtic de l'ordre

WhatsApp segueix evolucionant i llançant noves funcions que busquen millorar l'experiència dels seus usuaris. En els darrers mesos, l'aplicació ha afegit diverses eines i ajustaments per fer la plataforma més útil i adaptada a les necessitats de cada persona. Una de les seves darreres actualitzacions està especialment pensada per als que gaudeixen de tenir-ho tot organitzat: ara serà possible ordenar els xats en llistes personalitzades. És, sens dubte, una excel·lent notícia per als usuaris que busquen un control més gran sobre les seves converses.

Aquesta nova funció permetrà als usuaris agrupar els seus xats en llistes, més enllà dels filtres bàsics que WhatsApp ha implementat fins ara, com ara “No llegit”, “Favorits” o “Grups”. Aquests filtres ajudaven a classificar les converses, però no oferien la flexibilitat que molts buscaven per personalitzar l'ordre dels xats. Amb la nova eina de llistes, WhatsApp ofereix una manera molt més detallada de mantenir els xats ordenats segons les necessitats específiques de cada persona.

Crear aquestes llistes personalitzades és molt fàcil. A la pantalla de “Xats”, es trobarà una barra de filtres a la part superior. Allà, els usuaris podran tocar el signe “+” per crear una llista nova, a la qual podran assignar un nom i afegir xats específics, ja siguin individuals o grupals. Un cop creada, aquesta llista apareixerà al costat dels filtres predeterminats, facilitant l'accés a les converses importants o més freqüents.

| Canva

També es podran modificar

Aquesta actualització és un gran avantatge per als que utilitzen WhatsApp de manera intensiva i necessiten una manera de prioritzar els seus missatges. Per exemple, els usuaris podran crear llistes com “Treball”, “Amics”, “Família” o “Projectes”, i així accedir ràpidament als xats més rellevants sense perdre temps buscant entre totes les converses. També és útil per als que participen en molts grups i volen separar els temes d'interès, com ara els xats relacionats amb activitats socials, temes professionals o grups d'estudis.

A més, la possibilitat d'editar aquestes llistes és un altre dels punts forts de l'actualització. Per modificar una llista, només cal pressionar i mantenir el dit sobre ella, cosa que permet fer ajustaments segons les necessitats canviants. Els llistats creats estaran visibles a la barra de filtres, cosa que fa que la navegació sigui més intuïtiva i ràpida.

WhatsApp ha començat a implementar aquesta funció des de dijous passat, i s'espera que les properes setmanes estigui disponible per a tots els usuaris, tant en dispositius Android com en iOS. L'app segueix apostant per funcionalitats que milloren l'organització i la personalització, una tendència que està guanyant cada cop més popularitat a les aplicacions de missatgeria i xarxes socials.

Per a aquells usuaris que són “maniàtics de l'ordre” o simplement busquen optimitzar el temps que passen a la plataforma, aquesta nova eina promet ser una de les funcions més útils de WhatsApp. L'organització en llistes permetrà mantenir la pantalla de xats molt més neta i estructurada, facilitant l'accés a les converses i reduint el temps invertit a desplaçar-se per la llista de xats.