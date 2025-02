Atenció autònoms: La pensió màxima que cobraràs el 2025

Molts professionals per compte propi es pregunten si podran igualar, o almenys acostar-se, a la pensió d'un assalariat amb major cotització. Les diferències en les bases de cotització generen inquietud i conviden a planificar la jubilació amb antelació. Cadascú, segons la seva situació, ha de valorar si convé aportar més, reduir la base o diversificar formes d'estalvi.

A Espanya, la quantia final de la pensió de jubilació es calcula a partir dels últims 25 anys de cotització. Aquesta mitjana determina l'anomenada base reguladora, a la qual s'apliquen percentatges en funció dels anys totals cotitzats. Per a molts autònoms, els períodes prolongats amb base mínima suposen rebre un import inferior al d'un assalariat que hagi cotitzat pel Règim General.

| Canva

Aquells que cotitzen per la base màxima, en canvi, busquen acostar la seva pensió a la xifra més elevada possible. Aquest límit el 2025 s'estableix en 4.909,50 euros de base de cotització, reflectint els ingressos dels treballadors amb major tram de Rendiments Nets Mensuals. Així i tot, no tot es tradueix en la mateixa quantia quan arriba el moment de jubilar-se, ja que entren en joc límits i percentatges.

Pitjor que els assalariats

La Seguretat Social fixa un límit superior de pensió que afecta qualsevol cotitzant, sigui autònom o assalariat, per no sobrepassar cert llindar. El 2025, aquest màxim legal està fixat en 3.267 euros mensuals, per sobre del qual no es poden abonar prestacions de jubilació. Ni tan sols aquells que hagin mantingut la base màxima durant tota la seva vida laboral podran superar aquest límit.

Aquest sostre funciona de manera que, si els càlculs teòrics suggerissin una base reguladora per sobre del límit, s'aplica la quantia màxima i no es puja més. Per a la resta, la pensió depèn del resultat de la mitjana de les cotitzacions, multiplicada pel percentatge corresponent als anys totals treballats. Un autònom que opti per bases altes i completi les dècades necessàries, s'acostarà al màxim, però mai el superarà.

El 2024, segons xifres del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la pensió mitjana d'un autònom es va situar en 967 euros, 640 menys que la mitjana d'un assalariat. Aquesta diferència marca un gran abisme, però no implica que tots els autònoms vagin a rebre aquest import. Hi ha qui, després de molts anys cotitzant pel més alt, aconseguiria superar-lo, si no fos per la barrera que existeix per a tots els règims.

La legislació contempla aquest tipus de disposicions per mantenir un equilibri en el sistema de pensions. Encara que alguns ho considerin un fre al seu esforç cotitzador, altres ho veuen com una forma de garantir una solidaritat en les prestacions. En qualsevol cas, la recomanació és clara: informar-se bé, cotitzar d'acord amb les metes de jubilació i tenir present que, el 2025, els 3.267 euros mensuals constitueixen la frontera que cap pensionista podrà sobrepassar.