Anunci urgent de Caixabank: Ja pots fer això

El telèfon mòbil s'ha convertit en un aliat irremplaçable en el nostre dia a dia, des de realitzar compres instantànies fins a gestionar les nostres finances. Cada cop més bancs busquen aprofitar aquesta digitalització per oferir solucions que facilitin la vida als seus clients. Això ha portat al fet que no sempre sigui imprescindible comptar amb la targeta física per a les operacions més habituals.

En els últims mesos, Caixabank ha fet un pas significatiu en aquest sentit i es prepara per atendre una de les peticions més freqüents. Molts usuaris desitgen poder disposar d'efectiu sense haver de preocupar-se per portar a sobre la cartera o la targeta. Fins ara, semblava un somni reservat només per a pagaments en comerços, però el cert és que la tecnologia NFC obre moltes més possibilitats.

| CaixaBank

La majoria de caixers de nova generació incorporen un lector que permet la comunicació amb dispositius habilitats. És el mateix sistema que s'utilitza per comprar amb només recolzar el mòbil sobre el datàfon. Aquesta opció, a més de còmoda, ofereix als clients la tranquil·litat de saber que, fins i tot si s'obliden la targeta a casa, podran manejar diners en efectiu sense complicacions.

Passos a seguir

L'essencial, per descomptat, és que tant el caixer com el telèfon siguin compatibles amb aquesta funció. El primer pas passa per assegurar-se que el mòbil compti amb NFC i que estigui activa l'aplicació de pagaments. A continuació, resulta clau vincular la targeta a aquesta aplicació, de tal manera que el terminal la reconegui i pugui transmetre la informació al caixer quan s'acosti al lector.

Un cop al caixer, n'hi ha prou amb acostar el mòbil a la zona de contacte i desbloquejar el dispositiu si el sistema no reacciona de seguida. En aquell moment, la pantalla del caixer demanarà que s'introdueixi el PIN de la targeta o que es confirmi la identitat des de l'aplicació. Després de validar la informació, es pot continuar per escollir la quantitat d'efectiu i completar l'operació.

Aquest mètode es presenta no només com una cosa segura, sinó també com un alleujament per a qui necessita resoldre un imprevist i no porta la targeta a mà. És una manera de racionalitzar processos que, per a molts, s'havien quedat obsolets en plena era digital. Al final, aquesta transició a l'intangible no impedeix que, quan sorgeixi la necessitat de bitllets a la mà, es pugui recórrer amb facilitat a la tecnologia.

Segons Caixabank, aquesta novetat marca una fita en l'experiència del client, reforçant la seva aposta per la simplificació dels serveis bancaris. Només el temps dirà fins a quin punt aquest sistema es converteix en la norma en el futur. El cert és que tot apunta que la possibilitat de treure efectiu amb el mòbil serà tan quotidiana com pagar al supermercat acostant el telèfon al terminal de cobrament.